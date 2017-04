Friedrichshafen Publikum feiert deutsch-türkische Culture-Clash-Komödie "Öztürks III"

Das Theater Halber Apfel aus Recklinghausen zeigt bei den Theatertagen am See eine deutsch-türkische Culture-Clash-Komödie.

Ein Türke und eine Deutsche wollen heiraten. Auf beiden Seiten sind insbesondere die Väter alles andere als begeistert von diesem Vorhaben. Aber natürlich gibt es ein Happy End. Über eine Fernsehkomödie, wie man sie schon oft gesehen hat, geht die Konstellation des Stücks "Öztürks III" nicht hinaus, das vom Theater Halber Apfel aus Recklinghausen bei den Theatertagen am See gezeigt wird. Aber das muss es auch nicht, denn diese Komödie zündet, der Saal ist ausverkauft und das Publikum lacht an einem Stück durch.

Murat Isboga, Gründer und Leiter der Bühne sowie Autor des Stücks, ist sehr erleichtert. "Wir wussten nicht, ob hier vielleicht nur 20 Leute sitzen", sagt er am Schluss. Zuvor glänzte er unheimlich verschmitzt in der Rolle von Papa Öztürk. "Du wolltest unbedingt in der Türkei studieren. Wieso musstest du dort Menschen kennenlernen?" So stellt er, der in Deutschland lebende Türke seinen Sohn Hakan zur Rede, als der aus Istanbul ausgerechnet eine deutsche Freundin nach Hause bringt. Ninas Vater geht es nicht anders: "Die Türken sind doch schon alle in Deutschland. Ist in der Türkei überhaupt noch jemand?" Eigentlich müsste man die Öztürks ja mal einladen, um zu sehen, mit wem man es zu tun hat. "Aber dann sind auch noch überall Türken in der Wohnung", mosert der Polizist und Halter eines deutschen Schäferhunds. Der Hund entspricht wiederum den Klischees des Brautvaters über Deutsche, die er ein klein wenig radebrechend kundtut: "Ein Deutscher geht morgens um fünf gassi. In eine Hand Hund, in andere Hand Tüte. Was macht er mit Tüte? Ich weiß auch nicht!"

Das Theater Halber Apfel überzieht seine Vorstellung um 20 Minuten, weil es sich völlig freispielt, weil es Zwangspausen einlegen muss, um über die eigene Gags zu lachen, und weil den Schauspielern wie bei einem Comedyabend das Publikum die Bälle zuspielt. Das grundsympathische Liebespaar punktet ebenso wie Mama Öztürk, die von ihrem Bruder Sükrü genervt ist: Herzensgut, einfach gestrickt und im roten Trainingsanzug steht er dauernd unangemeldet in der Wohnung der Öztürks; er hat sich einen Schlüssel machen lassen. Mama Öztürks Versuche, ihn per Kontaktanzeige unter die Haube zu bringen und damit loszuwerden, verlaufen nicht ganz glücklich: Sükrü hält sein erstes und einziges Date in einer Bushaltestelle ab. "Ich habe Kaffee in Thermoskanne, Dach über dem Kopf. Was will man mehr? Da läuft es für Nina und Hakan besser. Wenn es zunächst auch nicht so aussieht, als Ninas Vater die Özürks zum Kennenlernen einlädt: "Nina hat mir früher alle ihre Freunde vorgestellt", sagt er Hakans Vater am Telefon. "Alle?", fragt der zurück – und sagt, beiseite, zu Hakan: "Gratuliere. Du bist Hundertster!"

Am Ende aber malen sich die beiden Väter schon den künftigen Enkelsohn aus. Ob er nun Ali oder Jörg heißen wird und ob es eine Beschneidung geben soll – darüber wird vermutlich einmal "Öztürks IV" Auskunft geben.