Friedrichshafen Prüfungen im Judo-Verein: Mitglieder tragen höheren Gürtel im Ju-Jutsu

Im Judo- und Ju-Jutsu-Verein haben Gürtelprüfungen für Erwachsene im Selbstverteidigungssport Ju-Jutsu stattgefunden. Laut Mitteilung aus dem Verein ist Ju-Jutsu ist eine moderne Selbstverteidigungssportart, die sich aus Elementen von Judo, Karate, Aikido und anderen Kampfsportarten zusammensetzt.

An zwei Tagen wurden sieben Sportler mit dem Ziel geprüft, den jeweils nächsthöheren Gürtelgrad zu erreichen. Am ersten Tag wurden von den Prüfern Patrik Lange und Andras Kainz die Prüfungen zum orangenen, grünen und blauen Gürtel abgenommen. Die Prüflinge mussten geforderte Wurf-, Hebel- Schlag- und Beintechniken gegen eine Vielzahl von Angriffen in Kombinationen bestehend aus mehreren Ju-Jutsu-Techniken zeigen. Bei der Prüfung zum Grüngurt kamen zusätzlich Stockangriffe und für den blauen Gürtel Stock- und Messerangriffe hinzu, gegen die es sich wirkungsvoll zu verteidigen galt. Alle Prüflinge haben an jenem Tag bestanden. Somit dürfen Anja Jetter den orangenen Gürtel, Roman Ruf den grünen Gürtel sowie Azamat Kuvatov und Christian Holder den blauen Gürtel tragen. An zweiten Tag wurden die Prüfungen zum gelben Gürtel durch Prüfer Reiner Jetter abgenommen. Auch hier haben alle Prüflinge erfolgreich bestanden. Adrian Heckelmann, Eric König und Maximilian Holtmann sind nun berechtigt, den gelben Gürtel für Ju-Jutsu zu tragen.

Der Verein im Internet: www.budo-friedrichshafen.de