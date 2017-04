Friedrichshafen Prozess zur Messerstecherei vor der Feuerwache beginnt

Bisher nur kleine Einblicke in die Persönlichkeiten der drei Angeklagten bot der Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht Ravensburg wegen der Messerstecherei vor der Feuerwache in Friedrichshafen im vergangenen September. Die Angeklagten verweigerten Angaben zur Tat.

Friedrichshafen/Ravensburg (wex) Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, Eingangskontrollen und Metalldetektoren begann am Donnerstag der Prozess gegen drei Männer vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg. Einem Brüderpaar, 23 und 27 Jahre alt, wird gemeinschaftlicher versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie einem 26-Jährigen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am 19. September 2016 sollen sie drei junge Männer auf einem Parkplatz gegenüber der Feuerwache in Friedrichshafen angegriffen und mit jeweils drei Messerstichen zwei verletzt haben. Die Brüder sitzen in Untersuchungshaft. Sie machten am ersten Prozesstag weder zur eigenen Person noch zum Tathergang Angaben. Der 26-Jährige berichtete nur zur Person.

Die Richter der Schwurgerichtskammer verlasen daraufhin aus rund einem halben Dutzend Gerichtsakten des Amtsgerichts Tettnang und des Landgerichts Ravensburg die seit 2010 erfassten Lebensläufe der Brüder, ohne dabei die Anklagen zu nennen. Beide sind in Tettnang und Meckenbeuren aufgewachsen. Zu dem 23-Jährigen ist dort vermerkt, dass er schon früh Verhaltensauffälligkeiten zeigte und deshalb zwei Mal von Schulen verwiesen wurde. Er soll am 19. September das Messer vor der Feuerwache benutzt und damit zwei Menschen verletzt haben. Sein älterer Bruder soll währenddessen einen der Angegriffenen festgehalten haben.

Auch der 27-Jährige hat keinen geraden Lebensweg. Laut einer Akte von 2012 war er früher Mitglied der Streetgang Black Jackets. Alle drei Angeklagten betrieben in der Vergangenheit Fitness- bzw. Kraftsport, wobei sie auch Anabolika genommen haben sollen. Beim 27-Jährigen ist von Anabolikamissbrauch die Rede. Wohl alle drei arbeiteten zeitweise als Türsteher. Der Lebensweg des 26-Jährigen, der in Friedrichshafen geboren ist, war weniger auffällig. Er hatte einige Probleme in der Schule, arbeitete in verschiedenen Jobs und hat eine Familie gegründet. Er ist fest angestellt, habe aber auch hohe Schulden, hieß es vor Gericht. Er war mutmaßlich bei der Tat dabei. Welchen Beitrag er dazu geleistet hat, blieb am ersten Verhandlungstag unklar.

Befragt wurde zudem ein Kripobeamter, der damals den Tatort nach Spuren mit abgesucht hatte. Waffen wurden nicht gefunden. Es sind noch sieben weitere Verhandlungstage geplant.