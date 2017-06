Friedrichshafen Prozess wegen Geldwäsche für die Häfler Tourist-Information

Der Tettnanger Amtsrichter Martin Hussels-Eichhorn plant im Juli eine Verhandlung gegen einen Unternehmer wegen leichtfertiger Geldwäsche. Die beiden Hauptbeschuldigten im 2014 aufgeflogenen Untreue-System der städtischen Einrichtung akzeptierten Strafbefehle und vermieden damit eine öffentliche Gerichtsverhandlung.

Friedrichshafen – Das Untreue-System in der Häfler Tourist-Information, das im Oktober 2014 aufgeflogen war, war bisher in keiner öffentlichen Gerichtsverhandlung Thema. Dies könnte sich jetzt ändern. Denn Martin Hussels-Eichhorn, Richter am Amtsgericht Tettnang, hat für Juli eine Verhandlung gegen einen Unternehmer angesetzt, dem vorgeworfen wird, in das kriminelle System verstrickt gewesen zu sein. "Meines Wissens ist ein Verfahren gegen einen Unternehmer anhängig, dem Vergehen der leichtfertigen Geldwäsche zur Last gelegt werden, da er Scheinrechnungen zur Abdeckung der veruntreuten Gelder ausgestellt hat", teilte Karl-Josef Diehl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ravensburg, auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Nach Diehls Angaben hatte der Unternehmer gegen den von der Staatsanwaltschaft beantragten und vom Amtsgericht Tettnang erlassenen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Deshalb wird es nun eine öffentliche Gerichtsverhandlung geben. Dass es tatsächlich eine Verhandlung geben wird, ist sehr wahrscheinlich. Richter Husssels-Eichhorn habe bereits mit dem Verteidiger des Beschuldigten gesprochen, war beim Amtsgericht zu erfahren. Richter Hussels-Eichhorn war nicht zu erreichen, da er Urlaub hat.

Im Gegensatz zu dem Unternehmer, haben bisher alle Beschuldigten die gegen sie verhängten Strafbefehle akzeptiert. Dies gilt auch für die beiden Hauptbeschuldigten, den damaligen Chef der Tourist-Information der Stadt und den Chef einer Werbeagentur aus der Region. Ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung sowie ein höherer vierstelliger Geldbetrag: Mit diesem Strafbefehl wurde der frühere Leiter der Tourist-Information wegen Untreue rechtskräftig verurteilt. Auch der Geschäftsführer der Werbeagentur erhielt einen Strafbefehl. Das Urteil in diesem Fall lautete auf acht Monate Freiheitsentzug auf Bewährung wegen Beihilfe zur Untreue. Er hat ebenfalls eine Geldstrafe zu leisten, auch wenn er sich im Unterschied zum früheren Chef der Tourist-Info, der rund 40 000 Euro in die eigene Tasche steckte, nicht persönlich bereichert hat. Auch der Strafbefehl gegen den Agenturchef ist seit Februar rechtskräftig, wie Oberstaatsanwalt Diehl auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilte. "Beide Hauptbeschuldigten haben für den vollen Schaden ein Schuldanerkenntnis unterschrieben", informierte der Oberstaatsanwalt den SÜDKURIER im Februar. Sie werden die veruntreute Summe also zurückzahlen, wobei ein Großteil davon bereits an die Stadt geflossen ist. Beide Beschuldigten waren nach Aussage von Karl-Josef Diehl geständig und kooperativ. Auch die weiteren Verfahren gegen damalige Beschäftigte der Tourist-Information sind nach Diehls Angaben inzwischen rechtskräftig abgeschlossen. Offen ist nur noch das Geldwäsche-Verfahren.

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft gegen 13 Personen ermittelt. Vier Ex-Mitarbeiterinnen der Tourist-Info erhielten Strafbefehle mit Geldstrafen wegen leichtfertiger Geldwäsche, Vorteilsannahme und Urkundenfälschung. Sie profitierten als städtische Angestellte über mehrere Jahre von 400-Euro-Jobs bei der Werbeagentur, die nur auf dem Papier standen. Eine weitere Mitarbeiterin kam mit einer Geldbuße davon. Gegen vier Beteiligte, die nicht bei der Stadt angestellt waren, wurde das Verfahren eingestellt – mangels hinreichenden Tatverdachts oder wegen geringer Schuld.

Größter Fall von Untreue

Der bisher größte Fall von Untreue bei der Häfler Stadtverwaltung basierte auf einem System von Scheinarbeitsverträgen und Scheinrechnungen. Zwischen 2007 und Oktober 2014 wurde ein Schaden von rund 200 000 Euro zulasten der Stadt Friedrichshafen und des Verkehrsvereins verursacht. Aufgedeckt wurde das Untreue-System im Oktober 2014 durch zwei Mitarbeiterinnen der Tourist-Information. Sie hatten eine Liste entdeckt, in der die beteiligte Werbeagentur über die betrügerischen Geschäfte Buch geführt hatte. Die Stadtverwaltung beendete das Vertragsverhältnis mit dieser Agentur sofort nach Bekanntwerden des Untreue-Systems. (dim)