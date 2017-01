Ravensburg/Friedrichshafen Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer: Viele Zweifel an Aussagen des Angeklagten

Am zweiter Tag im Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer vor dem Landgericht Ravensburg kamen Zweifel an den Aussagen des Angeklagten auf.

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen einen 34-jährigen und einen 31-jährigen Mann wegen Kokainhandels vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Ravensburg ist am Montag eine weitere Anklage hinzugekommen. In der Hauptsache war der Tag jedoch geprägt von den Fragen, ob der 34-Jährige wirklich stark drogenabhängig ist und ob er an einem Drogenhandel Ende Mai 2016 über 100 Gramm Kokain, wie behauptet, nicht beteiligt war, weil er in den Urlaub flog. Zum dritten die Frage, ob der 31-Jährige bei seiner "Städtetour" mit einem anderen mutmaßlichen Dealer tatsächlich nicht wusste, dass es sich um eine Beschaffungsfahrt handelte.

Dem 34-Jährigen wird in der zweiten Anklage, die Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger verlas, vorgeworfen, im September 2016 in einem Krankenhaus 50 bis 60 Gramm Kokain für 55 Euro pro Gramm von einem Bekannten gekauft zu haben, der dort behandelt wurde. Der Verteidiger des 34-Jährigen, Rechtsanwalt Thomas Bauch, bestätigte den Vorwurf. Das Kokain soll für den Eigenbedarf gedacht und nur von mittelmäßiger Qualität gewesen sein.

Der ältere Angeklagte hatte am ersten Prozesstag erklärt, seit dem elften Lebensjahr Drogen zu nehmen und seit zwölf Jahren Kokain. Die Kammer hatte deshalb den letzten unmittelbaren Abteilungsvorgesetzten des Angeklagten sowie einen Personalsachbearbeiter geladen. Ersterer meinte: "Auffälligkeiten zu den Themen Drogen und Alkohol sind mir nicht aufgefallen." Einziger Kritikpunkt sei aus seiner Sicht dessen "chillige Art" gewesen, die an teuren Maschinen nicht gewünscht sei. Irgendwelche produktionstechnischen Auffälligkeiten habe es deshalb aber nicht gegeben.

Er wusste auch von einer Verhaftung im Betrieb im Jahr 2014, vor seiner Zeit als Vorgesetzter des 34-Jährigen. Der Personalsachbearbeiter erläuterte, dass es damals einen freiwilligen Drogentest gegeben habe. Der war negativ. Es habe auch freiwillige Gespräche mit der Suchtberatung gegeben. "Er hat damals gesagt, er habe kein Suchtproblem", so der Zeuge. Bis auf das Jahr 2015 lägen seine Fehlzeiten im unterdurchschnittlichen bzw. im durchschnittlichen Bereich.

Wie abhängig der 34-Jährige wirklich war, dazu wird die Kammer noch den psychologischen Sachverständigen Hermann Assfalg hören, denn das könnte Auswirkungen auf das Strafmaß haben. Bei seiner Festnahme bei einer Polizeikontrolle in Ailingen-Berg im Oktober 2106 – mit 100 Gramm Kokain in der Unterhose – ergab die Blutprobe Kokaineinfluss.

Zweifel weckten die Aussage des ermittelnden Polizeibeamten und die Telefonüberwachungsprotokolle an der Darstellung des 34-Jährigen, an einem Geschäft über 100 Gramm Kokain zwischen zwei weiteren mutmaßlichen Dealern/Süchtigen nicht beteiligt gewesen zu sein. Er sagt, er sei in den Urlaub geflogen und habe lediglich zu dem einen gesagt, er solle sich an den anderen wenden. Anscheinend setzte der 34-Jährige aber auch einen Kurier bei seinen Geschäften ein, was dem Ermittler auch in diesem Fall möglich scheint, sodass er gar nicht vor Ort sein musste.

Ganz offensichtlich Zweifel hat die Kammer an den Darstellungen beider Angeklagten über die Geschäfte mit 600 Gramm Kokain, von denen später 500 Gramm in die Schweiz gingen und dort beschlagnahmt wurden. Zum einen bezweifelen die Richter – Vorsitzender Stefan Maier und Richter Franz Bernhard – dass der 37-Jährige "überrascht" von dem Angebot war. Verteidiger Thomas Bauch brachte dagegen sogar Anstiftung zum Drogenhandel durch den 31-Jährigen, den Rechtsanwalt Peter Lork verteidigt, ins Spiel. Zum anderen glauben die Richter dem 31-Jährigen offenbar nicht, dass er nichts ahnend mit einem mutmaßlichen Drogendealer als Chauffeur zu einer rund einwöchigen "Städtereise" aufbrach, der dabei Geld eingesammelte und plötzlich, vermutlich in den Niederlanden, 600 Gramm Kokain zum verkaufen hatte. Spätestens da machte er nach eigenen Angaben ja auch bei dem Drogendeal mit.