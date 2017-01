Meckenbeuren/Ravensburg Prozess gegen 22-Jährigen wegen versuchten Mordes

Das Landgericht Ravensburg verhandelt über eine lebensgefährliche Messerattacke, die sich vor einem Jahr in Meckenbeuren ereignet hat.

Es ist am frühen Morgen von Dreikönig vor einem Jahr geschehen. Das Fest der Landjugend in Meckenbeuren war längst vorbei. Da wird ein Festbesucher auf dem Heimweg unvermittelt von hinten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Am morgigen Dienstag beginnt vor dem Landgericht Ravensburg der Prozess gegen einen 22-Jährigen aus dem Bodenseekreis. Er soll der Angreifer gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Mord.

In der Pressemitteilung des Landgerichts ist zu lesen: “Der Angeklagte soll den Angriff aus einer aus nichtigem Anlass aufgestauten Wut heraus begangen und den Verletzten willkürlich als Ziel ausgewählt haben.“ Die Ermittler standen zunächst vor einem Rätsel. Das Opfer, nur durch eine Notoperation gerettet, konnte keine Angaben über den möglichen Täter machen. Nach mehreren Monaten umfangreicher Vernehmungen von Festbesuchern und Ermittlungen im Umfeld kam die Polizei auf den jungen Mann mit der „sehr reduzierten Frustrationstoleranz“. Vermutlich erheblich alkoholisiert habe er sich über eine Belanglosigkeit emotional derart aufgeladen, dass er sich die Tatwaffe besorgte und auf dem Parkplatz der Festhalle Meckenbeuren hinterrücks auf das Opfer einstach.



Seit Festnahme am 12. Juli 2016 sitzt der wegen versuchten Mordes Angeklagte in Untersuchungshaft. Ein Geständnis soll er bisher nicht abgelegt haben. Mindestens 15 Zeugen sollen gehört werden, ein Sachverständiger könnte erklären, wie ein junger Mensch nach einer belanglosen Situation am Ende eines Festes zu einem solchen Gewaltausbruch fähig ist, den er im Fall einer Verurteilung mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe büßen muss. Vier Verhandlungstage sind angesetzt.

Am Mittwoch beginnt ein weiteres Schwurgerichtsverfahren vor dem Landgericht Ravensburg. Angeklagt sind ein 60-Jähriger und eine 40-Jährige wegen gemeinschaftlichen Mordes. Opfer war ein 50-Jähriger, der nach Beziehungsstreitigkeiten in einer Wohnung im Schussental durch einen Kopfschuss getötet wurde. Neun Prozesstage sind für diesen Fall angesetzt.