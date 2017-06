Friedrichshafen Protestanten feiern Festgottesdienst auf dem "Lutherschiff"

Die Fähre Euregia wird am 2. Juli zum "Lutherschiff". Dann feiern Protestanten anlässlich des Reformationsjubiläums einen Festgottesdienst auf dem Bodensee. Das Schiff legt in Friedrichshafen ab. Im musikalischen Rahmenprogramm sind 300 Bläser mit dabei.

Friedrichshafen (ght) Das Jubiläumsjahr der Reformation hat viele Facetten. Und wo wäre die Freiheit des Christenmenschen besser erspürbar als unter freiem Himmel und auf den Wellen des Bodensees. Ganz besonders freuen sich deshalb die Evangelischen Kirchengemeinden in Friedrichshafen, Ailingen und Manzell sowie das evangelische Jugendwerk des Bezirks Ravensburg darauf auf das "Lutherschiff", die Fähre Euregia. Sie startet am Sonntag, 2. Juli, zu einem Festgottesdienst auf dem See. Passend wird die Predigt von Prälatin Gabriele Wulz unter dem Leitwort "da ist Freiheit. Befreit zum Lobe Gottes" stehen.

Pfarrerin Eva-Ursula Krüger vom Organisationsteam blickt mit großer Erwartung voraus: "Es soll ein Tag mit viel Musik und ganz unterschiedlichen Eindrücken werden, der die Lebensfreude Martin Luthers in besonderer Weise zum Ausdruck bringt." Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen rund 300 Bläser aus ganz Oberschwaben – und weit darüber hinaus. Roswitha Scheck, Posaunenwartin des Kirchenbezirks Ravensburg, erzählt: "Wir haben sogar schon eine Anmeldung eines Posaunenchors aus Hamburg." Als Gäste werden auch Protestanten aus Friedrichshafens französischer Partnerstadt St. Dié des Vosges erwartet. "Wir bauen uns Luthers Welt", heißt es im Kinderprogramm. Pfarrerin Gertrud Hornung sagt: "Dabei werden der große Reformator und seine Frau Käthe persönlich mithelfen." Sie hofft auf viele mitfeiernde Mädchen und Jungs.

Das "Lutherschiff"

Abfahrt des "Lutherschiffs" ist am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr an der Schiffsanlegestelle am Hafenbahnhof in Friedrichshafen. Rückkehr gegen 13 Uhr. Fahrkarten 15 Euro (ab zehn Jahren), Familienkarte 40 Euro.

Anmeldung in den evangelischenPfarrbüros oder im Internet:www.ejwue.de/posaunen