Der außergewöhnliche 17-jährige Nachwuchspianist überzeugte am Sonntag im ausverkauften Kiesel im Rahmen der Konzertreihe "Earthquake"

Auch im Neuen Jahr erfreut sich die Reihe der "Earthquake-Konzerte" großer Beliebtheit. So strömten am Sonntagmorgen trotz Schmuddelwetter viele Besucher in den "Kiesel" und Kulturamtsleiter Winfried Neumann freute sich über ein sehr schnell ausverkauftes Haus. Vielleicht auch weil mit Robert Neumann ein im Bodenseeraum seit vielen Jahren bestens bekannter junger Künstler angekündigt war.

Inzwischen fast siebzehn Jahre alt nahm ein in die Höhe geschossener, schlaksiger Jugendlicher am Flügel platz. Die dritte Sonate aus der Reihe Opus 2 in C-Dur des jungen Beethovens scheint wie geschaffen für den außergewöhnlichen Nachwuchsmusiker. Fein herausgearbeitet waren die unterschiedlichen charakteristischen Merkmale in Rhythmik und Phrasierung der vielen Themen in der weit ausladenden Sonate. Mutige Pausen und kleine Haltepunkte halfen dem Zuhörer, der Struktur der "konzertanten" Sonate nachzuspüren. Dies kam insbesondere dem schwärmerischen Gesang im langsamen Satz zugute. Eine heitere, verspielte Stimmung ergaben die klaren imitierenden Stimmeneinsätze und kraftvollen, vollgriffigen Akkordschläge auf unbetonten Taktteilen im Scherzo. Flüssige Triolenketten über einer klangvollen gehaltenen Basslinie führten zum geforderten Kontrast im a-Moll Trio. Faszinierend, ja fast atemlos die technische Brillanz und Perfektion in den beiden Ecksätzen. Schnelle Sechszehntelketten, weit gespannte Arpeggien, staccatierte Sextakkordfolgen oder starke verdoppelte Oktavfolgen servierte Robert Neumann scheinbar mühelos.

Ein kurzes, aber interessantes Intermezzo folgte mit der Etude Nr. 8 "Fém" von György Ligeti. "Fém", das ungarische Wort für Metall, fordert einen scharfen, kantigen Klang, den Neumann durch zurückhaltenden Pedaleinsatz im "legato leggiero" trefflich erzielte. Nach durchgehendem polyrhythmischem Spiel verschwand der letzte Ton im vierfachen Piano.

Die dreisätzige Sonate Nr. 34 ist eine der wenigen Sonaten, die Joseph Haydn im Moll komponiert hat. Ungewöhnlich auch die Tempoabfolge mit Presto – Adagio – Vivace molto. In rasantem Tempo, mit Forte-Akzenten, trat die geforderte Unruhe, leichte Erregung deutlich in den Fordergrund. Kunstvoll entstanden aus der Melodie heraus die zahlreichen ausgeklügelten Verzierungen im zweiten Satz. Frisch, mit viel Spielfreude, entwickelte Neumann aus dem einfachen Thema einen lustigen Variationssatz im Finale.

Nach dem erfolgreichen Auftritt als Solist im Klavierkonzert Nr. 1 von Sergej Prokofjew im Festspielhaus Bregenz im Frühjahr letzten Jahres stand nun die Klaviersonate Nr. 2 in d-Moll auf dem Programm. Scheinbar gibt es eine besondere Verbindung zu dem russischen Komponisten. Dessen Tonsprache mit pochenden ostinaten Rhythmen, die Kralle der "Suggestion diabolique", wilden Kraftausbrüchen, aber auch romantisierenden, lyrischen Einschüben scheinen Robert Neumann besonders zu liegen. Für den reichhaltigen Beifall gibt es zwei eingängige Eigenkompositionen als Zugabe.