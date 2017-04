Friedrichshafen Präsidentin der Zeppelin-Universität erneut in Medien-Kommission berufen

Präsidentin der Zeppelin-Universität erneut in Medien-Kommission berufen

Insa Sjurts, Präsidentin der Friedrichshafener Zeppelin-Universität (ZU), ist erneut in die "Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich" (KEK) berufen worden. Dies geht aus einer Mitteilung aus der ZU hervor. Sjurts' Amtszeit in der Kommission dauert bis Ende März 2022.

Professorin Dr. Insa Sjurts, Präsidentin der Zeppelin-Universität (ZU) und Inhaberin des Lehrstuhls für Strategisches Management und Medien, ist von den Ministerpräsidenten der Länder für eine weitere Amtszeit in die "Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich" (KEK) berufen worden, in der sie zugleich das Amt als stellvertretende Vorsitzende übernimmt.

Laut Mitteilung aus der ZU ist das für Insa Sjurts bereits die vierte Amtszeit in der KEK, der sie seit 2002 ununterbrochen angehört. Von 2004 bis 2007 war sie stellvertretende Vorsitzende, von 2007 bis 2014 Vorsitzende des Gremiums. „Ich freue mich sehr, auch weiterhin mit den Kolleginnen und Kollegen der KEK an der Sicherung der Meinungsvielfalt im Medienbereich mitwirken zu dürfen. Vor dem Hintergrund der fundamentalen Veränderungen in den Medienmärkten, wie wir sie getrieben durch die Digitalisierung erleben, ist die Fachkompetenz des Gremiums von anhaltend hoher Bedeutung“, erklärt Sjurts zur neuerlichen Berufung, die bis zum 31. März 2022 dauert.

Der KEK gehören als Sachverständige neben Insa Sjurts als Vorsitzender Professor Dr. Georgios Gounalakis (Philipps-Universität Marburg), Professor Dr. K. Peter Mailänder (Universität Hohenheim), Professor Dr. Ralf Müller-Terpitz (Universität Mannheim), Professor Dr. Wilhelm Althammer (Handelshochschule Leipzig), der Kartell- und Wettbewerbsrechtler Dr. Hans-Dieter Lübbert sowie als Ersatzmitglieder der Wirtschaftsprüfer Franz Wagner und Professor Dr. Karl-Eberhard Hain (Universität zu Köln) an. Außerdem sind sechs Vertreter der Landesmedienanstalten sowie zwei weitere Ersatzmitglieder aus diesem Kreis Mitglieder der KEK.

Die KEK wurde 1997 ins Leben gerufen. Sie ist als staatsfernes, standortunabhängiges Organ laut Rundfunkstaatsvertrag „für die abschließende Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen“ zuständig. Die Beurteilung der KEK ist gegenüber den anderen Organen der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt bindend.