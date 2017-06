Friedrichshafen Postbau-Projekt in der Kritik

Die Tübinger Postbau-Genossenschaft will in Friedrichshafen 92 preisgünstige Mietwohnungen bauen. Anwohner befürchten eine Wertminderung ihrer Immobilien. Die Genossenschaft plant nun gemeinsam mit der Stadt eine Informationsveranstaltung.

Friedrichshafen – Das Neubau-Projekt der Tübinger Postbau-Genossenschaft (PBG), mit dem diese 92 preisgünstige Wohnungen an der Müllerstraße schaffen will, stößt auf Widerstand. Dies wurde während der Bürgerfragestunde in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend deutlich. Proteste gab es von Mietern, aber auch von Nachbarn, die Eigentümer an diesem Straßenzug sind. Besitzer von Wohnungen eines angrenzenden Blocks mit Eigentumswohnungen kritisierten unter anderem die mögliche Verschattung durch den Neubau. Oberbürgermeister Andreas Brand glättete im Verlauf der Sitzung die Wogen. Er wies darauf hin, dass das Verfahren, um den nötigen Bebauungsplan auf den Weg zu bekommen, mit der Sitzung des Gemeinderats erst beginne. Klaus Aichele, Chef der PBG, sagte am Dienstag in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass er das weitere Verfahren ergebnisoffen betrachte. Der Gemeinderat hatte sich grundsätzlich hinter das PBG-Projekt gestellt. Denn dadurch würden dringend nötige preisgünstige Wohnungen geschaffen.

Noch vor der Sommerpause, spätestens nach dieser, werde es eine Informationsveranstaltung mit Vertretern des Stadtplanungsamtes geben, sagte Aichele in einem Telefongespräch mit dieser Zeitung. Dies hatten er und Baubürgermeister Stefan Köhler bereits im Sitzungssaal vereinbart. OB Brand hatte den vom Neubau-Projekt der PBG Betroffenen während der Sitzung des Rates zugesagt, dass ein Kompromiss gefunden werden soll, der möglichst alle Kritikpunkte berücksichtige. Thematisiert wurde auch die Verkehrssituation in dem Straßenzug.

Gebäudehöhe als Streitpunkt

Ein Streitpunkt ist die Frage, wie viele Stockwerke der Neubau auf der heute noch leeren Wiese bekommen soll. Dieser entsteht in direkter Nachbarschaft zu einem Block mit Eigentumswohnungen. Geht es nach den Planern, bekommt er fünf Stockwerke, möglich wären auch vier. Baubürgermeister Köhler machte sich in der Sitzung bereits für eine niedrigere Lösung stark. Aus dem Gemeinderat kam der Vorschlag, nicht diesem Gebäude fünf Stockwerke zu geben, sondern dem später in der Mitte des PBG-Areals stehenden Gebäudes. PBG-Chef Aichele sagte gegenüber dieser Zeitung, dass er das Projekt als sinnvolle Innenverdichtung ansehe. Die Planung bleibe hinter den Möglichkeiten des Bebauungsplans zurück, fügte er hinzu. Als er noch auf der Besucher-Empore im Ratsaal sass, hätten benachbarte Eigentümer die Befürchtung geäußert, dass ihre Immobilien durch den PBG-Bau an Wert verlieren würden. Dies bestritt er und verwies auf seine langjährige Erfahrung im Wohnungsbaumarkt.

Bisher liege ihm, so Aichele zum SÜDKURIER, nur ein kritisches Schreiben eines der 24 Mieter der bestehenden PBG-Wohnungen an der Müllerstraße vor. Vor dem Gemeinderat versicherte Aichele, dass die Miete für die neuen Wohnungen der entspreche, die fällig würde, wenn die bestehenden Wohnungen modernisiert würden. Und Sanierungen seien überfällig, dies sei auch der Wunsch der Mieter. Die PBG plant zunächst auf der noch unbebauten Fläche einen Neubau. In diesen könnten die Mieter aus den bestehenden Blöcken umziehen. Erst dann sollen diese für Neubauten abgerissen werden. Für den ersten Neubau würden bereits Anträge von Mietern vorliegen, sagt Aichele.

Genossenschaftsmodell

Um Mieter einer Wohnung der Postbaugenossenschaft (PBG) werden zu können, muss jeder Interessent zunächst Mitglied der Genossenschaft werden. Dafür müssen fünf Anteile zu je 160 Euro gezeichnet werden. Diesen 800 Euro, die zu drei Prozent verzinst werden, stellt PBG-Chef Klaus Aichele gegenüber, dass heute für eine neue Mietwohnung bis zu drei Monatsmieten an Kaution fällig seien. Ziel der PBG sei es, die Mieten so zu gestalten, dass diese zehn Prozent unter den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen würden. Die meisten Mieter würden der PBG treu bleiben – die Fluktuation liegt nach den Angaben von Aichele bei fünf Prozent. Mieterwechsel gebe es sehr selten. (dim)