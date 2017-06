Friedrichshafen Post-Genossenschaft will 92 Mietwohnungen bauen

Ein großes Neubau-Projekt plant die Tübinger Postbau-Genossenschaft an der Müllerstraße in Friedrichshafen. Vier Wohnblöcke der Genossenschaft mit 24 Mietwohnungen, die hier bereits stehen, sollen dafür abgerissen werden.

Friedrichshafen – 92 neue, bezahlbare Mietwohnungen will die Tübinger Postbau-Genossenschaft an der Müllerstraße schaffen. In den vier Wohnblöcken der Genossenschaft, die hier bereits stehen, finden sich nach Angaben des planenden Architekten insgesamt 24 Mietwohnungen. Die Bestandsgebäude sollen Neubauten weichen. "Geplant ist die Errichtung neuer genossenschaftlicher Mietwohnungen mit bezahlbaren Mieten", heißt es in der Projektbeschreibung des von der Genossenschaft beauftragten Architekturbüros. In dieser heißt es auch, dass die Genossenschaft ihr Bauprojekt möglichst bald umsetzen möchte. Nach den Angaben der Stadt plante die Tübinger Genossenschaft bereits im Jahr 2008, ihre Grundstücke an der Müllerstraße nachzuverdichten. "Die damaligen Vorstellungen wurden dann aber aus betrieblichen Gründen zunächst nicht weiterverfolgt", heißt es in den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, 20. Juni. Der Ausschuss wird über den Antrag auf eine teilweise Änderung des für dieses Stadtquartier geltenden Bebauungsplan befinden. Diese ist nötig, damit die Postbau-Genossenschaft bauen lassen kann. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der während seiner Sitzung am 26. Juni einen entsprechenden Beschluss fassen soll.

Die beiden aus den 70er Jahren stammenden, renovierungsbedürftigen Bestandsgebäude sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Die Mieter, die in diesen Gebäuden wohnen, sollen nach den Planungen der Postbau-Genossenschaft in den auf einer heute noch brachliegenden Fläche vorgesehenen Neubau umziehen. Danach erst sollen die Altgebäude abgerissen werden. "Bei der Umsetzung der Baumaßnahme legt die Postbau-Genossenschaft großen Wert darauf, dass ihren derzeitigen Mietern der Bestandsgebäude ein Umzug in die Neubebauung angeboten werden kann", teilt der Planer in einem Schreiben an die Stadt mit.

Nach Ansicht des städtischen Planungsamtes füge sich "die geplante Neubebauung sehr gut in die städtebauliche Struktur des Bestandes ein". Die Planungen sehen auch den Bau einer Tiefgarage vor. Für das Neubau-Projekt gelten die Grundsätze des vom Gemeinderat beschlossenen Programms „Wohnraum für Friedrichshafen“. Deshalb gilt für ein Viertel der zusätzlich möglichen Geschossfläche, dass diese als geförderter preisgebundener Wohnraum zu schaffen ist. Das städtische Planungsamt geht davon aus, dass im Frühjahr/Sommer 2018 die nötige Änderung des Bebauungsplans als Satzung beschlossen werden kann.

Zum Unternehmen

Die Postbau-Genossenschaft Baden-Württemberg ist nach Angaben der Häfler Stadtverwaltung als eingetragene Genossenschaft seit 1949 an 40 verschiedenen Standorten im Land aktiv. Ihr gehören rund 2100 Wohnungen und sie betreut zusätzlich rund 880 Wohneinheiten als WEG-Verwaltung. Neben dem Standort in der Müllerstraße sind rund 50 weitere Wohnungen in Friedrichshafen im Eigentum der Postbau-Genossenschaft. Der erste Abschnitt des Neubau-Projekts der Genossenschaft an der Müllerstraße soll 28 Wohnungen umfassen. Mit dem Abriss der Altgebäude würden zunächst 24 Wohnungen verschwinden, bevor neue im zweiten Bauabschnitt geschaffen werden. (dim)