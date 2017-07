vor 2 Stunden Toni Ganter Friedrichshafen Positiver Fluglärmbericht für den Bodensee-Airport

Ein positiver Fluglärmbericht 2016 für den Friedrichshafener Bodensee-Airport ist von der Flughafen Friedrichshafen GmbH in jüngster Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit am Donnerstag im großen Sitzungssaal des Rathauses vorgelegt worden. In diesem Bericht heißt es, dass der Flughafen nach geltenden Gesetzen und entsprechend der Betriebsgenehmigung geltende Maximalwerte tags sowie nachts eingehalten sowie unterschritten hat.