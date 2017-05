Der Chor von Uli Vollmer besticht im GZH bei seinem zweiten Konzert seit Gründung mit Ungezwungenheit und Euphorie. Instrumental begleitet die Lehrerband der Musikschule Friedrichshafen, der der Chor zugehört. Auch die Band Seven Sounds stellt sich mit einigen Songs vor.

"60 ist die neue 40", sagt Sabine Hermann-Wüster im Ludwig-Dürr-Saal des GZH, und den Beleg dafür hat die Leiterin der Musikschule Friedrichshafen mitgebracht: den Popchor "60plusminus".

Vor zwei Jahren von Uli Vollmer an der Musikschule Friedrichshafen gegründet, wächst der Chor für Menschen "Ü50" stetig, denn Vollmers Ziel ist es, die Freude am Singen zu erhalten und sie auszubauen. Jeden Mittwoch wird geprobt und wer nun beim brechend vollen Konzert "S(w)ing Party II" manche Stücke noch nicht auswendig kann, darf in die Noten spicken. Entsprechend gelöst und sogar euphorisch sind die Gesichter und die Post geht ab, wenn die Chormitglieder im Freistil tanzen. Bei einem Rock'n'Roll-Oldie wie "Rock around the clock" wird nämlich keine einstudierte Choreographie abgespult, sondern jedes Paar Füße macht, wonach ihm ist. So wird im Popchor jeder nach seiner Fasson selig, und trotzdem stimmt das musikalische Ergebnis. Dazu trägt auch die Lehrerband der Musikschule bei, die den Chor mit eigens geschriebenen Arrangements begleitet: Adriana Lang (Keyboard), Johannes Becher (E-Bass) und Torsten Wenz (Schlagzeug), ergänzt um Klaus Mauder (E-Gitarre), ehemals Lehrer an St. Elisabeth.

Die lodernde Begeisterung des Chors lässt niemanden unberührt, zumal sie sich in dankbaren Stücken entfalten kann: in "Barbar' Ann" von den Beach Boys hotten die Damen und Herren auf der Bühne regelrecht, vorneweg Thomas Tillich. Der Gastsänger, ehemals Mitglied von "Männer und Tenöre", bringt ordentliche Zugkraft in die Nummer. Dieses Konzert als "Party" anzukündigen, war keine Übertreibung. Herbert Grönemeyers "Mambo" hat man wohl noch nie so ausgelassen gehört – noch übertreffen lässt sich das nur mit einem unbekannten Kabinettstück: Hans Unterwegers Lied "Schnell" hält, was es verspricht: der Chor groovt wie eine Gospelformation im D-Zug, und Thomas Tillich prescht voran in dieser Satire auf Stress und Hektik im stehenden Verkehr: "Täglich gibt es Chaos und täglich gibt es Stau. Ich sitze hier in der Hitze und ich streit' mit meiner Frau. Aber schnell muss es gehen, ja, ja, ja, nur schnell dahin." Wer da nicht lachen kann, weint wahrscheinlich der nie gebauten Bodenseeautobahn Singen-Lindau nach.

Dass man den Auftritt ein Pop(p)konzert nennen darf, dafür sorgt auch die "Maschine mit dem Popp" – sie lässt einen Korken im Oldie "Lollipop" mehrfach knallen. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Druck, den der Chor dann selbst in den Songs von Abba entwickelt: Zur ordentlich bebenden Band legen die tanzenden Sangesreihen in "Mama Mia" einen Kickstart hin. Und in "Dancing Queen" fehlen den Damen nur noch die Plateauschuhe, die Moderatorin Ingrid Kunze hochhält: "Solche Schuhe haben die Abbas damals getragen. Ich übrigens auch. Es sind meine eigenen." Auch sonst sind ihre Ansagen so routiniert wie humorvoll.

Dass der Chor nicht nur Stimmungskanonen abfeuert, die vom Publikum mitgeklatscht werden, zeigt die getragene Hymne "Conquest of paradise" von Vangelis; und mit "Samba lele" ist ein wunderbar locker groovender brasilianischer Folksong dabei, der im Kanon gesungen wird. Uli Vollmer verführt sein Publikum nicht nur durch die freudige Atmosphäre dieses Konzerts dazu, selbst mit dem Singen zu beginnen, sondern er teilt es auch in Gruppen auf und lässt so rasch einen Kanon entstehen. Dass der Popchor nach diesem Erfolgserlebnis gewiss weiter wachsen wird, dürfte außer Frage stehen.

Im Rahmen des Konzerts stellt sich auch die Band Seven Sounds der Musikschule vor: Nina Gotzmann (Gesang), Milan Knezevic (E-Gitarre), David Seyboldt (Keyboard), Daniel Lohse (E-Bass), Konrad Koschel (Schlagzeug), Alexandra Remmlinger und Jonas Maier (beide E-Geige) spielen Popsongs von heute. Selbst wer die Toten Hosen nicht besonders mag, der wird die Seven Sounds-Versionen von "Tage wie diese" und "Altes Fieber" mögen, denn Seven Sounds spüren in ihnen Zwischentöne auf, die bei den "Hosen" im Stadionrock untergehen. Auch der Pophit "Call me Maybe" von Carla Rae Jepsen, in dem die beiden E-Geigen auftrumpfen, hat einen warmen Charme, der dem polierten Original abgeht. Nina Gotzmann ist hier ganz besonders in ihrem Element, und besondere Aufmerksamkeit erregt Milan Knezevic: Der kleine Mann mag gerade mal zehn Jahre alt sein und spielt schon ein Gitarrensolo in "Californication" von den Red Hot Chili Peppers. Eines hat er mit den Mitgliedern des Popchors 60plusminus gemein: er ist ein Nachwuchstalent, das sich heftig und mit viel Erfolg ins Zeug legt!