SK Friedrichshafen Pop-Oratorium über Martin Luther in Friedrichshafener Schlosskirche

Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis wird laut Mitteilung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel am 6. und 7. Oktober jeweils um 19 Uhr in der Friedrichshafener Schlosskirche geboten: Ein Pop-Oratorium "Luther", an dem der Gospelchor Almost Heaven, die Kantorei an der Schlosskirche, der Jugendchor und die Mädchen- und Jungenkantorei beteiligt sind.