Polizisten auf der Anklagebank

Zwei Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wird vorgeworfen, versucht zu haben, eine Straftat eines Kollegen gedeckt zu haben. Dieser war betrunken von der Straße abgekommen und hatte Unfallflucht begangen.

Friedrichshafen/Tettnang – Die Vorwürfe gegen zwei Streifenpolizisten, die sich vor dem Amtsgericht Tettnang rechtfertigen müssen, sind schwerwiegend. Die Beamten des Häfler Polizeireviers müssen sich wegen mutmaßlicher Strafvereitelung im Amt verantworten. Doch nach der Beweisaufnahme im Rahmen des Prozesses, die am Freitag beinahe komplett abgeschlossen wurde, liegen kaum handfeste Fakten gegen die beiden Angeklagten vor.

Die Staatsanwaltschaft hat Klage erhoben, weil sie den Verdacht hat, dass die beiden Streifenpolizisten einen Kollegen decken wollten, der am 12. September 2015 gegen 22.30 Uhr am B 30-Kreisel im Seewald mit seinem Wagen betrunken von der Straße abgekommen war und danach Fahrerflucht begangen hatte. Deswegen war er am 22. März vergangenen Jahres zu einer Geldstrafe und einem fünfmonatigen Fahrverbot verurteilt worden. Im Rahmen dieses Verfahrens entdeckte die Staatsanwaltschaft einige Auffälligkeiten, was die Unfallaufnahme anlangt. Diese legten aus Sicht der Strafverfolger den Schluss nahe, dass die beiden nun angeklagten Streifenpolizisten ihren Kollegen hätten decken wollen. Zentraler Vorwurf: Obwohl ein Zeuge geschildert habe, dass der Unfallfahrer betrunken in den Seewald geflüchtet war, hätten seine Kollegen auf eine Verfolgung verzichtet. Tatsächlich suchte eine zweite Streife nach dem betrunkenen Kollegen. Dieser konnte aber in der Nacht nicht gefunden werden. Eine Blutprobe unterblieb deswegen. Verurteilt wurde der Polizist, der den Unfall am Seewald-Kreisel verursachte, aufgrund der Aussage zweier Zeugen. Diese hatten angegeben, dass der Unfallfahrer sich nur schwer auf den Beinen habe halten können.

Klar wurde im Rahmen der Beweisaufnahme, dass im September 2015 eine nötige Meldung des Unfalls mit dem darin verwickelten, betrunkenen Polizisten an das Führungs- und Lagezentrums des Polizeipräsidiums in Konstanz unterblieben war. Nach den Angaben eines Polizisten, der im Führungs- und Lagezentrum arbeitet, müssen die Streifen stets melden, wenn sie zu einem Unfall fahren. Während der gestrigen Verhandlung wurde eine Stellungnahme von Ekkehard Falk, Präsident des Konstanzer Polizeipräsidiums, verlesen. In dieser schrieb Falk, dass eine Meldung nötig sei, da die Einsätze über das Führungs- und Lagezentrum gesteuert würden. In dem Fall, der vor dem Amtsgericht verhandelt wird, hatte der örtliche Dienstgruppenleiter die Zügel in der Hand. Ungeachtet dessen wurden alle nötigen polizeilichen Maßnahmen, die im Falle eines Unfalls mit Fahrerflucht notwendig sind, in die Wege geleitet. Der Kripo-Beamte, der polizeiintern ermittelte, sagte am Freitag vor Gericht aus, dass er aufgrund seiner Recherchen zu diesem Fall keine gravierenden Fehler der Streifenpolizisten erkennen könne. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wies während der Verhandlung auf widersprüchliche Aussagen des Dienstgruppenchefs hin, der am Tag der Unfallflucht das Sagen hatte. Doch gegen diesen ermittelte die Staatsanwaltschaft nach Informationen des SÜDKURIER nicht.