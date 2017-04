Friedrichshafen Polizeieinsatz: Zwei Schlägereien im Fallenbrunnen mit über 20 Beteiligten

Zu zwei Schlägereien kam es am frühen Sonntagmorgen im Bereich einer Diskothek in Fallenbrunnen. Über 20 Personen waren beteiligt. Ein Mann wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ein Polizist wurde leicht verletzt, ein 17-jähriges Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst wurde gegen 3.50 Uhr eine Schlägerei mit 20 Beteiligten im Bereich einer Diskothek in Fallenbrunnen gemeldet. Diese Schlägerei stellte sich nach Angaben der Polizei als Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen und einem 24-jährigen bosnischen Staatsangehörigen heraus. Die beiden waren aufgrund der jeweils unterschiedlichen Volkszugehörigkeit in Streit geraten und schlugen aufeinander ein. Bei dem 24-Jährigen handelte es sich um einen Serben und bei dem 29-Jährigen um einen Kosovaren. Als eine 19-jährige Frau die beiden Schläger voneinander trennen wollte, wurde sie offenbar in dem Gerangel von einem Schlag getroffen. Gegenüber Polizeibeamten verweigerte ein beteiligter 23-Jähriger die Nennung seiner Personalien und die Herausgabe des Personalausweises. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 23-Jährige heftigen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Der 23-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Noch während dieses Polizeieinsatzes wurde durch Passanten den Beamten eine weitere Schlägerei in unmittelbarer Nähe gemeldet. Hier waren zwei Personengruppen aneinandergeraten, nachdem ein 24-Jähriger einem 17-Jährigen Mädchen eine Flasche auf den Kopf geschlagen hatte. Anschließend ging der 22-jährige Begleiter des Mädchens mit einem Schraubenschlüssel auf die Gruppe um den 24-jährigen Angreifer los. Die Polizeibeamten mussten die beiden Gruppen gewaltsam voneinander trennen. Das 17-jährige Mädchen wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an.