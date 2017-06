vor 6 Stunden SK Friedrichshafen Polizeieinsatz: Mann unter Drogeneinfluss randaliert in Wohnung

Wegen eines "durchdrehenden" Mannes ist die Polizei am Sonntag gegen 7.15 Uhr in Friedrichshafen in eine Wohnung in der Nähe der Ailinger Straße gerufen worden. Laut Polizeibericht stand der randalierende Mann unter Drogeneinfluss und wurde in eine Fachklinik gebracht.