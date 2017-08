Friedrichshafen Polizeieinsatz: Mann randaliert in Klinik

Polizeibeamte mussten Klinikpersonal unterstützen, weil laut Polizeibericht ein psychisch kranker Mann in einer Friedrichshafener Fachklinik randalierte.

Ein per Gerichtsbeschluss in einer Friedrichshafener Fachklinik untergebrachter 46-Jähriger verhielt sich laut Polizeibericht am Montagabend gegen 22.50 Uhr derart renitent, dass die Polizei das Pflegepersonal unterstützen musste. Gemeinsam gelang es, den Mann, der im Krankenhaus herumschrie, das Personal bespuckte und die Behandlung verweigerte, zu überwältigen und in einen Isolierraum zu bringen. Dort wurde der 46-Jährige von einem Arzt mit Medikamenten ruhiggestellt.