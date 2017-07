vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Polizeieinsatz: Betrunkener Randalierer muss ins Gefängnis

Polizeibeamte sind in der Nacht zum Dienstag wegen Streitigkeiten in die Friedrichshafener Keplerstraße gerufen worden. Laut Polizeibericht handelte es sich um einen 29-jährigen Wohnsitzlosen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der betrunkene Mann bekundete Selbsttötungsabsichten, schlug mit dem Kopf gegen das Dienstfahrzeug und trat nach den Polizisten. Nach einem Aufenthalt in einer Fachklinik muss der Mann ins Gefängnis.