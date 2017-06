Friedrichshafen Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung im Fallenbrunnen

Nach einem Vorfall im Bereich einer Diskothek im Fallenbrunnen, bei dem am frühen Sonntagmorgen ein 29-Jähriger leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 3.45 Uhr soll es vor der Diskothek zunächst zu Unstimmigkeiten zwischen einem Taxifahrer und einem 29-jährigen Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes gekommen sein. Wie die Polizei weiter berichtet, gibt der 29-Jährige an, anschließend ein Stück vom Taxi mitgeschleift worden zu sein. Er habe sich zunächst an der Dachreling festgehalten, der Taxifahrer habe so stark beschleunigt, dass ihm ein Loslassen während der Fahrt zu gefährlich erschien. Nach einer Vollbremsung des Taxis sei der 29-Jährige dann nach vorne auf die Straße geschleudert worden und habe sich hierbei leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht weiter.

Nachdem der 54-jährige Taxifahrer den dargestellten Sachverhalt in Abrede stellt, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/7 01 31 04, zu melden.