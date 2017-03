Friedrichshafen Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei am Hinteren Hafen

Tatort Hinterer Hafen: Hier kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtigen kurz darauf fassen, sucht aber noch einen Mittäter.

Laut Polizeibericht stritten sich gegen 20.26 Uhr mehrere Personen auf dem Parkplatz am Hinterer Hafen in Nähe des Rudervereins. "Der Geschädigte wurde von zwei Tatverdächtigen geschlagen, erlitt hierbei Verletzungen am Kopf und der Hand", heißt es darin. Die Polizeibeamten griffen die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Uferstraße auf. Möglicherweise ist jedoch noch eine weitere männliche Person beteiligt gewesen. Laut Zeugenaussagen ist der Mann etwa 1,70 Meter groß, hat kurze schwarze Haare, ist etwa 50 Jahre alt und hat ein blaues Auge- Er soll eine braune Lederjacke getragen haben. Die Polizei Friedrichshafen nimmt unter der Telefonnummer 07541/7010 Hinweise entgegen.