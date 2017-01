Friedrichshafen Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Ein Mann sitzt in Haft. Gegen ihn wird laut Polizeibericht wegen Diebstahls und wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Polizeibeamte haben am vergangenen Donnerstag einen 29-Jährigen festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Bei der Durchsuchung des Mannes sind rund drei Gramm Marihuana und ein Smartphone sichergestellt worden. Eine Auswertung des Telefons ergab, dass sich dieses Ende Oktober im Rucksack eines Bauarbeiters befand. Der Rucksack war aus dem Fahrerhaus eines auf einer Baustelle an der Eckenerstraße abgestellten Kleintransporters gestohlen worden. Der Rucksack, ohne Geldbeutel, Smartphone und Hausschlüssel wurde in einem Gebüsch an der Steinbeisstraße aufgefunden. Neben einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden weitere Ermittlungen geführt, ob der Beschuldigte auch als Täter für weitere fünf gleich gelagerte Diebstähle aus Fahrerhäusern von Lastwagen in Betracht kommt.