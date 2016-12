Friedrichshafen Polizei greift abends zwei Mädchen am Bodenseeufer auf

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren die abends mit Bechern und einer Wodkaflasche am Bodenseeufer saßen, kamen Polizeibeamten verdächtig vor. Zurecht, wie sich herausstellte. Zuerst bekamen sie Ärger mit den Gesetzeshütern, später mit ihren Eltern.

Die Polizei hatte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die beiden Mädchen in eine Decke eingehüllt auf der Freitreppe an der Uferpromenade kontrolliert. Sie tranken aus Bechern und hatten eine noch geschlossene Flasche Wodka dabei, die allerdings zu Beginn der Kontrolle zerbrach. Das teilt die Polizei mit. Die Mädchen machten zu ihrem Alter und Wohnort falsche Angaben. Die informierten Eltern aus dem Salemer Tal waren entrüstet, als sie erfuhren, dass ihre Töchter nicht wie vereinbart in der elterlichen Wohnung der 13-Jährigen waren. Das Getränk in den Bechern stellte sich als Cola heraus. Über die Herkunft des Alkohols machten die Kinder keine Angaben. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.