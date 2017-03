Friedrichshafen Pöbelnde Eltern machen im Klinikum vermehrt Probleme

Das Mutter-Kind-Zentrum im Klinikum Friedrichshafen hat keine Notaufnahme. Dennoch kommen abends und am Wochenende viele Eltern mit ihrem kranken Kind, um es einem Arzt vorzustellen. Und werden immer häufiger verbal übergriffig, wenn sich nicht sofort ein Arzt um das Kind kümmert. Doch in der Regel sind die kleinen Patienten, die gebracht werden, keine Notfälle. Und für diese Kinder sind die niedergelassenen Kinderärzte zuständig, die einen Notfalldienst organisieren.

Irritationen gibt es im Mutter-Kind-Zentrum (Mukiz) am Klinikum in Friedrichshafen über verbal übergriffige Eltern, wie Pressesprecherin Susann Ganzert berichtet. Das Problem tritt vor allem am Abend und an Wochenenden auf, erklären Kinderärztin Suanne Schwarz und Pflegedienstleiterin Marie-José Falzone. Im Mukiz gibt es keine Notaufnahme für Kinder, wie dies für Erwachsene im Haupthaus der Fall ist.



Die Mukiz-Mitarbeiter müssen sich dennoch nach 20 Uhr um Notfälle kümmern. Aber was ist ein Notfall? Hier können sich die Vorstellungen von Eltern, die in Sorge um ihr Kind sind, und Ärzten erheblich unterscheiden – das führt abends und nachts immer wieder zu Ärger. Dieser hat in den vergangenen Monaten zugenommen.

"Wir hätten gerne eine Notaufnahme für Kinder", sagt Marie-José Falzone. Doch die Bemühungen, eine solche zu schaffen, scheitern seit Jahren, erklärt Susann Ganzert. Der Grund ist die Bezahlung. Die sei nach den geltenden Regelungen bescheiden, sodass sich kein Arzt findet, der diesen Job übernimmt. Dennoch sei das Mukiz ab 20 Uhr für Notfälle zuständig.



Nun sind aber rund 40 zum Teil schwer kranke, stationär im Mukiz liegende Kinder zu versorgen. Nach 18 Uhr ist im Mukiz nur noch ein Assistenzarzt. Dazu gibt es eine Rufbereitschaft. Aufgrund dieser Personalsituation schaut sich zunächst eine Kinderkrankenschwester den kleinen gebrachten Patienten an. Das kann den ersten Ärger geben. Sprüche wie "Zieh ab, ich will einen Arzt sprechen" waren schon zu hören. "Wir verstehen die Sorge um das Kind", sagt Falcone.

Aber: "Sie vertrauen uns nicht." Falls es nach Einschätzung der Schwester um einen Notfall geht, wird sofort ein Arzt geholt. Falls es kein akuter Notfall ist, müssen die Eltern mit ihrem Kind warten, bis dringende Aufgaben abgearbeitet sind. Es geht laut Schwarz um 800 bis 900 Fälle im Jahr. Nur ein kleiner Teil seien akute Notfälle.

Eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden Wartezeit sind im Bereich des möglichen, was die wartenden Eltern wiederum nervt. Mehrfaches Klingeln oder Zunge rausstrecken in die Kamera bei der Notfallklingel kamen schon vor. Oder Eltern gingen mit ihrem Kind wieder. "Wir können die Wartezeiten nicht vermeiden", sagt Falcone: "Das können wir nicht leisten."



Schwarz nennt es für die Schwestern einen "Marathonlauf". Aber auch die kleinen Patienten, die kein Notfall sind, werden immer ärztlich untersucht. "Wir gucken alle Kinder an", sagt Kinderärztin Susanne Schwarz. Dabei gibt es dann manchmal Überraschungen. Schwarz erzählt von einer Mutter, die über ihr zweijähriges Kind meinte: "Heute Nacht schläft's gar nicht." Ein Notfall? In solchen Fällen werden die Eltern an die niedergelassenen Kinderärzte verwiesen. Und wieder kann es Ärger geben, weil nach Ansicht mancher Eltern sofort geholfen werden muss.

Notfalldienst

Der kinderärztliche Notfalldienst der niedergelassenen Ärzte ist wochentags abends sowie am Wochenende und an Feiertagen telefonisch zu erreichen. Hier gibt es tagsüber in der zuständigen Praxis Sprechstunden.