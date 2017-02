Friedrichshafen Plattform 3/3 zeigt am Kunstfreitag Romana Glunk

Die Malerin Romana Glunk aus dem Kreis Rottweil zeigt Bilder über eine Choregraphie von Pina Bausch und einen Zyklus, der sich Schafen widmet.

Es geht um Bewegung. Es geht um Ausdruck. Und beides haben Tänzerinnen in einer Choreographie ebenso wie Schafe in einer Herde. „AusdrucksARTen“ nennt Romana Glunk aus Fluorn-Winzeln (Landkreis Rottweil) ihre Ausstellung in der Plattform 3/3, die am Abend des Kunstfreitags, 3. März, eröffnet wird.

Seit etwa 15 Jahren malt Romana Glunk intensiv, und sie arbeitet in Zyklen. Hat sie sich einem Thema zugewandt, kann sie es schon mal zwei Jahre lang umkreisen und es in immer neue Bilder fassen. Schafe zum Beispiel: „Die ersten zehn Bilder sind mir schwer gefallen. Aber danach dachte ich, ich könnte hundert malen – Schafe ganz klein oder riesig, zur Gänze oder angeschnitten, einzeln oder in der Herde.“ Romana Glunks Bilder scheren die Schafe nicht über einen Kamm. „Schafe sehen gar nicht alle gleich aus. Und bestimmte Gesichtsausdrücke oder Bewegungen lassen sich wie beim Menschen darstellen. Der Unterschied ist gar nicht so groß.“ Und natürlich spielt die emotionale Projektion des Betrachters eine Rolle. Da steht etwa ein Schaf vor einer Tür und muss draußen bleiben – „closed“ steht an der Tür; das dauert einen schon. Viel schlimmer ist aber jenes Bild, das zwei Schafe vor einem roten Hintergrund zeigt, der farbspritzend ins Weiße übergeht. Man denkt an Blut, an Schlachthof, obwohl den Tieren nichts geschieht.

Romana Glunk hat Freude an der Herausforderung durch extreme Bildformate. Eine ganze Reihe ihrer Schaf-Bilder sind 50 Zentimeter breit und zwei Meter hoch. Eigentlich das ideale Maß, um aufragende Gestalten, um Menschen zu zeigen. Schafe dagegen nehmen sich darauf mitunter klein aus; sie werden zum Bestandteil der Landschaft – ein Streifen Straße, Hügel, ein Strommast oder Weidezäune. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen sie dabei trotzdem, selbst wenn sie ihr Hinterteil herzeigen. Eine minutiös realistische Malerin ist Romana Glunk nicht. Sie malt in flüchtigem, bewegtem Duktus; gerade recht zur Darstellung einer Schafherde. Durch die Malweise wird deutlich, dass es sich um einen herausgegriffenen Augenblick von Leibern handelt, die in Bewegung sind und die sich gleich wieder anders präsentieren.

Im Grunde nicht anders als in der zweiten Serie der Ausstellung: Romana Glunk hat Pina Bauschs Choreographie zu Igor Strawinskys bahnbrechender Komposition „Le Sacre du Printemps“ (das Frühlingsopfer) in Malerei übersetzt. „Weil Bewegung und Inbrunst im Tanz sind; auch wegen der Kleider und der Bühne“, sagt sie. Die weißen Kleider der Tänzerinnen verbinden sich mitunter zu einer einzigen weißschattierten Bewegung; ihre Gesichter indes sind individuell verschieden, und doch verbunden durch einen schmerzlich-ekstatischen Ausdruck. Die Choreographie gipfelt in einem Menschenopfer, die einem heidnischen Gott dargebracht wird – und da ist sie wieder, die Farbe Rot. Nicht in einer eigentlichen Opferung, sondern im Vorfeld: als Farbe des Opferkleids, das die Tänzerinnen einander zuschieben und das keine nehmen will. Romana Glunk arbeitet hier sonst nur noch mit Schwarz und Weiß, schafft so starke Kontraste, die den Blick aufs Rot konzentrieren.

Nach so viel Ernst tut wieder ein Blick zu den Schafen gut. Zum Beispiel zu diesem einen, das den Kopf über die Rücken der restlichen Herde streckt – es schaut durchaus ein wenig amüsiert. Romana Glunk hat ihm dem Bild den Titel „Brautschau“ gegeben.

Die Vernissage ist am Kunstfreitag, 3. März, um 20 Uhr, mit einer Einführung von Katharina Koerth. Zu sehen bis 12. März, jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.