Friedrichshafen Planungsstand für Projekt Karl-Olga-Park: Neubau lässt auf sich warten

Nach einem Dreivierteljahr Funkstille werden dem Gemeinderat am Montag die modifizierten Pläne für das Projekt Karl-Olga-Park vorgelegt. Von dem einst ambitionierten und 2015 geplatzten Großprojekt ist ein Neubau für das Altenpflegeheim Karl-Olga-Haus (KOH) mitsamt einer Kindertagesstätte übrig geblieben. Ein neues Domizil fürs KOH ist unumgänglich, weil das jetzige Gebäude ab 2019 nicht mehr im Einklang mit der Heimverordnung als Seniorenheim betrieben werden kann.

Der Gemeinderat hatte im November 2016 zugestimmt, das Neubauprojekt genau deswegen auf die grüne Wiese beim alten Hallenbad zu setzen, und zwar mit dem "Restprogramm": 105 Plätze im neuen Altenpflegeheim, darunter 15 für die Kurzzeitpflege, dazu 15 Tagespflegeplätze. Parallel war immer eine Kindertagesstätte geplant, die statt ursprünglich für zwei nun Platz für sechs Gruppen bieten soll, weil der Bedarf gerade für unter Dreijährige groß ist.

Mit der Neuplanung hatte die Stadt das Büro Thillmann aus Koblenz beauftragt, das 2013 den Architektenwettbewerb gewonnen hatte. Damit ist die Stadt an dieses Büro bei der Weiterentwicklung der Pläne gebunden. Das neue Raumprogramm für den Neubau wurde nach dem Ratsbeschluss 2016 dabei "innerhalb der Stadtverwaltung abgestimmt", wie Pressesprecherin Monika Blank gestern auf Anfrage bestätigte. Um das zu realisieren, bräuchte es – den Ratsunterlagen zufolge – eigentlich nur drei Etagen. Und doch schlägt die Verwaltung vor, ein viertes Geschoss ganz oder teilweise zu bauen. Denn das Raumprogramm soll noch einmal modifiziert werden. Dem Gemeinderat wird quasi vorgeschlagen, jetzt im dritten Obergeschoss des Neubaukomplexes Wohnungen vorzusehen, die an künftige Beschäftigte wie Erzieherinnen oder Pflegekräfte vermietet werden könnten. Zu den Kosten des Gesamtprojekts gibt es noch keine Aussagen.

Sehr verwunderlich ist allerdings die Tatsache, dass im Neubau Karl-Olga-Park der Familientreff "Insel" nun doch nicht vorgesehen ist, wie Monika Blank auf Nachfrage bestätigt. Dabei sind Umplanungen ja offensichtlich noch möglich, wenn Wohnungen dazu kommen. Zudem hatte Oberbürgermeister Andreas Brand in der Februar-Sitzung des Gemeinderats zugesagt, prüfen zu lassen, wie man den Familientreff hier unterbringen könne. "Ich bin davon ausgegangen, dass sich dieser Punkt jetzt auch in der Sitzungsvorlage wiederfindet", sagt SPD-Stadträtin Christine Heimpel, die dazu den Antrag im Kultur-und Sozialausschuss gestellt hatte. Doch statt einer aussagekräftigen Darstellung, was und mit welchem Ergebnis geprüft wurde und welche Möglichkeiten die Verwaltung für die "Insel" sieht, sei der Familientreff in der Vorlage "nun mit keinem Wort erwähnt". Dabei passe der Verein, der seit 25 Jahren Häfler Familien mit Kleinkindern betreut, ideal in das Generationen-übergreifende Konzept des Karl-Olga-Parks. Der Familientreff muss bis Jahresende aus der ehemaligen Stadtkasse an der Friedrichstraße ausziehen, weil das Haus abgerissen wird. Derzeit wird für die "Insel" ein zweistöckiges Haus in der Scheffelstraße als neues, allerdings nicht als Dauerlösung taugliches Domizil für rund 250 000 Euro hergerichtet.

Nach Aussage von Stadtsprecherin Monika Blank biete das Gelände Karl-Olga-Park aber auch im Altbau "weitere Möglichkeiten, eventuell auch für die Insel". Die Räume seien großzügig und für verschiedene Nutzungen denkbar. Festgelegt sei noch nichts, dafür sei es "beim heutigen Projektstand Karl-Olga-Park auch zu früh". Für den Familientreff habe man in der Scheffelstraße eine Lösung gefunden, die jetzt erst einmal umgesetzt und gelebt werden könne. "Wie es dann konkret weiter geht, am Standort Scheffelstraße oder beispielsweise im Altbau des Karl-Olga-Parks, muss noch geklärt werden", sagt Blank. Dafür stehe noch genügend Zeit zur Verfügung.

