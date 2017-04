Friedrichshafen Plangebiet Mühlösch-West II wird um ein Drittel kleiner

Die Stadt Friedrichshafen wird den großen Wurf mit dem ins Auge gefassten im Plangebiet Mühlösch-West II in absehbarer Zeit nicht realisieren können. Das war einer der Kernpunkte der gestrigen Bürgerinformationsveranstaltung, bei der im Sitzungssaal des Technischen Rathauses die Plätze aber weitgehend leer blieben.

Entgegen den ursprünglichen Plänen der Stadt umfasst der Planbereich für im Mühlösch-West II jetzt nur noch 5,4 Hektar und damit rund ein Drittel weniger Fläche als eigentlich vorgesehen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die Verhandlungen um das Grundstück rund um die Polizeiwache in der Ehlersstraße, das sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindet, gescheitert sind. "Die Polizei will an dem Standort festhalten und verfolgt hier eigenen Pläne", sagte Claudius Esser den Bürgern. Bei der ersten Bürgerinformation im Oktober 2014 war noch zu hören, dass die angelaufenen Gespräche mit dem zuständigen Vermögen- und Bauamt Ravensburg grünes Licht signalisierten. Einige Anwohner hatten damals unter anderem auch ihre Sorge vor dem Wegfall der großen Grünfläche hinter dem Polizeigebäude zum Ausdruck gebracht.

Nichts geändert hat sich an der städtischen Sichtweise, dass die in diesem Bereich vorhandenen Bebauungspläne den städtebaulichen Zeitgeist längst vergangener Tage widerspiegeln und somit den heutigen Ansprüchen an einen modernen Städtebau nicht mehr gerecht werden. Deren Novellierung wird weiterhin verfolgt, um die angestrebte Nachverdichtung weiter voranzutreiben. Speziell im Baugebiet Mühlösch-West II wird "sehr hoher Änderungsbedarf" gesehen. Entlang von Ailinger Straße, Schwabstraße, Ehlersstraße und im Dreieck Ehlers-, Gebhard-Fugel- und Löwentalerstraße sind Mischgebiete, ansonsten allgemeine Wohngebiete vorgesehen. In den Mischgebieten sind größtenteils viergeschossige Bebauungen mit Staffelgeschoss geplant. Die maximale Firsthöhe von 16,5 Meter soll damit die Höhe der bisherigen Bebauung nicht überschreiten, wie Claudius Esser betonte.

Was die einzelnen Dachformen angeht, so seien durchaus flexiblere Gestaltungen als bisher möglich. Rechnung getragen werden soll auch dem Umstand, dass Teile des Plangebiets im Überschwemmungsbereich der Rotach liegen. Hier sollen insbesondere die Erdgeschossfußbodenhöhen im Bereich der Überflutungsflächen HQ100 und HQextrem den Anforderungen angepasst werden.

Eine "städtebauliche Dominante" – und damit vielleicht doch noch einen großen Wurf – verspricht sich die Stadt im Dreieck "Ehlers-, Gebhard-Fugel- und Löwentalerstraße. Hier hat man bei anstehenden Baumaßnahmen offenbar sechs bis acht Vollgeschosse im Auge. Ob sich der Wunsch der Stadt erfüllen wird, das steht aber noch in den Sternen, weil sich die Flächen nicht in städtischer, sondern in privater Hand befinden. "Wir sprechen also von Zukunftsmusik", sagt Claudius Esser.

Der Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan Mühlösch-West II soll im Juni im Technischen Ausschuss gefasst werden. Der Satzungsbeschluss wird für Ende 2017/Anfang 2018 angestrebt.

Mühlösch-West II

Das Planbereich liegt zwischen der Ailinger Straße im Westen, der Hadwidstraße und der Ehlersstraße im Norden, der Löwentaler Straße und der Gebhard-Fugel-Straße im Süden/Südwesten und hat eine Größe von 5,4 Hektar. Das etwa 8100 Quadratmeter große Gelände hinter der Polizeiwache befindet sich nicht mehr im Plangebiet. Das Planverfahren wurde bereits im Oktober 2014 begonnen. Ziel der städtischen Planung ist eine "behutsame Nachverdichtung im Bestand als Teil der Innenentwicklung". Bebauungsmöglichkeiten sollen erweitert, andererseits auch vorhandene Grünstrukturen erhalten bleiben. Mit einem Satzungsbeschluss wird Ende 2017/Anfang 2018 gerechnet. (ghw)