Friedrichshafen Pläne für Traube-Areal werden überarbeitet

Nach der Kritik des Ortschaftsrats an den Plänen für das Traube-Areal haben sich Stadt, Ortschaftsrat und Bauherrn zu Gesprächen getroffen. Die Pläne sollen nun überarbeitet werden, Ziel ist eine insgesamt einheitlichere Gestaltung.

Friedrichshafen – Zu hoch, zu nah an der Straße, nicht gut an die Umgebung angepasst. Diese Kritik hatten Klufterner Ortschaftsräte aller Fraktionen im Mai gegenüber dem SÜDKURIER vorgebracht und sprachen dabei den Neubau an, den die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) auf dem Traube-Areal in Kluftern errichten will.

Die Stadt teilte am Freitag mit, dass ein Runder Tisch zum Traube-Areal Kluftern nun zu einem positiven Ergebnis gekommen sei. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wurde von den Teilnehmern, nämlich der Stadt Friedrichshafen, dem Ortschaft Kluftern und dem Bauherrn, vereinbart, dass die Pläne überarbeitet werden sollen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) plant auf dem Gelände ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus. Der Ortschaftsrat hatte die Pläne abgelehnt. Zentrale Kritikpunkte waren Größe, Positionierung, Gebäude- und Fassadengestaltung, teilt die Stadt weiter mit.

Das zuständige Architekturbüro wird die Planung nun überarbeiten. Bevor die neuen Pläne im Ortschaftsrat vorgestellt werden, sollen diese von den Teilnehmern des Runden Tischs nochmals durchgesehen und bewertet werden. Als wesentliche Punkte hat der Runde Tisch nach Angaben der Stadt vereinbart: Das neue Gebäude soll ein starker Orientierungspunkt für die künftige Entwicklung der bisher wenig einheitlichen Ortsmitte Kluftern werden. Dabei könnten Sichtbeziehungen aber nicht der Maßstab für die weitere Entwicklung sein. Nicht verändert werden soll die Positionierung des Gebäudes.

Allerdings soll die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) um etwa 50 Zentimeter nach unten und damit auf Straßenniveau gesetzt werden. So kann erreicht werden, dass die Tiefgarage an der Gangolfstraße an der Südost-Seite des Gebäudes nicht in Erscheinung tritt und das Gebäude dort auch nicht auf einer Art Sockel steht. Damit trotzdem die Zufahrt zur Tiefgarage funktioniert, muss nach Angaben der Planer eventuell das Gebäude etwas gekürzt oder im Erdgeschoss auf einen Teil der Nutzfläche verzichtet werden. Es wurde vereinbart, dass dadurch wegfallende Flächen im Anbau im Erdgeschoss untergebracht werden könnten.

Auch die Grundsätze für die Fassade und die Gestaltung des Gebäudes wurde einvernehmlich abgestimmt: Zur Straße hin soll auf eine starke Differenzierung, etwa durch die ursprünglich vorgesehene Verglasung eines Trakts, verzichtet werden. Auch an den rückwärtigen Hausecken soll auf Einschnitte oder Rücksprünge verzichtet werden. Die zunächst vorgesehenen Laubengänge sollen neu geplant werden. Außerdem soll auf einen Dachüberstand verzichtet werden, eine größere Dachneigung sei dagegen denkbar, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei eine insgesamt einheitlichere Gestaltung mit prägnanter Gliederung der Fassaden und des gesamten Gebäudes.

Ortschafsrat Walter Zacke von der Bürgerliste Pro Kluftern bestätigt, dass die Runde gute Ergebnisse erbracht hat. "Wir wollten den Prozess nicht auf Null setzen, sondern uns ging es darum, die Chance zu bekommen, noch einmal genau draufzuschauen." Die Experten, die beim Gespräch dabei waren, hätten den Prozess gut begleitet. "Wir sind keine Architekten und so mussten auch einige Ideen von uns fachlich korrigiert werden, da ging es beispielsweise um die Sichtachse." Jetzt komme es darauf an, was die SWG aus den Ergebnissen des Runden Tischs mache.

Ortsbild

Bisher prägt den Ort vor allem die Barockkirche St. Gangolf. Schon 1474 zu Ehren Marias und des heiligen Gangolfs geweiht, hat sie heute noch die barocke Gestalt ihrer Erweiterung von 1627. Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Turm mit der Zwiebelhaube fertig. Im Inneren beeindrucken ein prachtvoller Hochaltar, Heiligenfiguren, Wandgemälde und eine Orgel von 1860. Seit 1974 ergänzt ein zeltförmiges Kirchenschiff die alte Kirche – eine gelungene Symbiose aus alt und neu, urteilte der Ortschaftsrat.(cor)