Friedrichshafen Pippo Pollina singt über Muhammad Ali

Der sizilianische Liedermacher würdigt im vollen Bahnhof Fischbach die Militärdienstverweigerung des Ausnahmeboxers und betont: "Solche Sportler bräuchten wir heute auch wieder.“ Über die Schicksale von Menschen auf der Flucht macht er sich ebenfalls Gedanken.

Zusammen mit dem „Palermo Acoustic Quintett“ gelang Pippo Pollina ein wunderbar stimmungsvolles Konzert in Friedrichshafen. „Benvenuti alla stazione Fischbach“, begrüßte der italienische Liedermacher und Wahl-Schweizer sein Publikum.

Mal sanft und samtig, mal mit treibendem Rhythmus, manchmal eher still, dann wieder laut und kraftvoll zeigten sich die Lieder an diesem Abend. Ob treibender Balkan-Style oder begleitet von einer einzelne Akustikgitarre – Pippo Pollina zeigte seine breites musikalisches Spektrum, das sich auch in seiner neuen CD „Il sole che verrà“ widerspiegelt. Auch wenn die Welt aktuell aus den Fugen ist, ruft er dazu auf, die Hoffnung nicht aufzugeben. „Aber es nützt nichts, zu warten, dass die Zeit besser wird. Die Hoffnung muss täglich mit konkreten Tätigkeiten und positiven Einstellungen genährt werden“, ist sich Pollina sicher. So untermalt die Querflöte voller Optimismus die stimmungsvolle Melodie von „Andarsene d’estate“, zu dem die deutsche Übersetzung auf der Leinwand eingeblendet wird. Mit dem „Palermo Acoustic Quintett“ standen in Fischbach durchweg hervorragende Musiker an Pollinas Seite. Sei es bei den lyrischen Balladen, den poetischen Protestliedern oder bei den eher rockigen Songs: Immer trafen die fünf Musiker an Keyboard beziehungsweise Akkordeon, Kontra- oder E-Bass, Gitarre, Schlagzeug und Blasinstrumenten dabei den richtigen Ton. Allen voran begeisterte Roberto Petroli mit herausragenden Saxophon-Soli.

Bei seinen Konzerten lässt Pollina sein Publikum immer auch ein wenig an seinem Leben teilhaben. Er erzählte von seinem Kuba-Aufenthalt samt Montezumas Rache nach einem Gelati und anschließendem Krankenhausaufenthalt auf Castros Insel. Ja, zu der Zeit hat er noch gelebt. Im temperamentvollen Lied „Divertimento latino“ hat der Sizilianer seine Eindrücke verarbeitet und mitklatschen war ausdrücklich erlaubt. In „Cento chimere“ stehen die leisen Töne wieder im Vordergrund. Es geht um eine verlorene Freundschaft. „Was bleibt, ist ein leerer Platz in der Seele, wie ein unbewohntes Zimmer.“ Die Poesie gibt Pollinas Liedern ihren besonderen Zauber. Dies gilt auch für die Hommage „A mani basse“ an Muhammad Ali, der den Militärdienst verweigerte und dafür zwei Jahre ins Gefängnis ging. „Solche Sportler bräuchten wir heute auch wieder“, so Pollina. Im leisen „La Città dei bianchi“ verarbeitet er mit viel Empathie seine Gedanken über die verzweifelten Menschen, die auf der Flucht zu jedem Risiko bereit sind. Mit „Mare Mare Mare“ spielte Pollina eines seiner älteren und immer wieder schönen Lieder. „Camminando“ und „Questa nuova realtá“ rissen von den Stühlen. Schließlich packte der charismatische Sizilianer zusammen mit seinen Musikern bei der Zugabe „Bella Ciao“ nochmals mehrere Schippen drauf. Mit diesem Lied im Ohr ließ sich erfüllt nach Hause gehen.