Friedrichshafen Pilot Hans-Paul Ströhle über den Traum vom Luftschiff

Das Zeppelin Museum feiert 20 Jahre Zeppelin NT mit einem Vortrag von Pilot Hans-Paul Ströhle. Er spracht über die Faszination der Luftschifffahrt und seine Liebe zum Zeppelin. Besonders der Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert ihn bis heute.

Friedrichshafen – "Irgendwann flog ich mit meinem Hubschrauber über New York und sah da irgendetwas in der Luft hängen", erzählt Hans-Paul Ströhle. Es war ein Luftschiff – und Ströhle wusste: "Des musch mache!" Im gut besetzten Vortragsraum des Zeppelin Museums herrscht knisternde Stille. Fotos des Zeppelins NT über dem Bodensee, am Mast, mit Sonnenuntergang und über der Steppe rollen den emotionalen Teppich für den Vortrag des Zeppelin NT-Piloten der ersten Stunde aus.

Touristikfachmann Hans-Paul Ströhle absolvierte in USA die Ausbildung zum Helikopterpiloten und arbeitete als Berufspilot. Der Wunsch aber ließ ihn seit diesem Moment im Hubschrauber nicht mehr los. Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz – der Zeppelin NT war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig gestellt – landete er beim Bodenpersonal der Lightship Group in Großbritannien. Das sei erst mal nicht falsch gewesen, sagt er. Denn bereits nach einem halben Jahr wurde er gefragt, ob er nicht Pilot werden wolle. Das bedeutete nach acht bis zehn Stunden Arbeit am Boden oder nach der Nachtwache, die man hielt: Lernen, wie man einen Werbe-Blimp fliegt. Da blieben noch vier bis fünf Stunden Zeit zum Schlafen. Doch Ströhle war infiziert: "Rein das in der Luft sein dürfen, diese ganzen Landschaften in dieser Ruhe überfliegen zu dürfen, das war einfach der Traum."

Ströhles Leben als Luftschiffer gestaltete sich ab 1996 wie das eines Seemanns. Koffer packen, den Werbeträger fliegen, ins Hotel einchecken, weiterfliegen und immer zusammen mit der Mannschaft, die aus den verschiedensten Schichten der Gesellschaft kam und den Landemast transportiere, auf- und abbauen musste. "Wir landeten das Luftschiffle, ließen es wieder starten und am Abend tranken wir unser Bierle", schildert er sein Leben. Einmal, so erinnert er sich, habe er nach seinem Start in Antwerpen acht Stunden lang Bremen vor sich gesehen. Bei starkem Gegenwind machte sein Luftschiff nur fünf Knoten Fahrt über Grund – und das mit Vollgas. Doch er war Luftschiffer und allen Unzulänglichkeiten zum Trotz liebte er seinen Blimp, bis er dem Zeppelin NT begegnete. "Eins war klar", sagt da Ströhle, "ich musste den NT fliegen."

Ende des Jahres 2000 war es so weit und er konnte bei Testflügen dabei sein. "Diese Manövrierfähigkeit, die dieses Luftschiff hatte – du konntest das Luftschiff fliegen wie einen Helikopter – die war vorher gar nicht vorstellbar", schwärmt er. Und wieder ist es der Zusammenhalt in der Mannschaft, wo sich einer auf den anderen verlassen können muss, die ihn begeistert. "So eine Gruppe hat ihre eigene Dynamik", sagt Hans-Paul Ströhle, "wer nicht reinpasst, geht von selber." Bleibt der Lastwagen mit dem Landemast im Stau stecken, lotst ihn der Pilot aus der Luft übers Land. Denn ist die Entscheidung fürs Fliegen erst einmal getroffen, kann der Flug nicht beliebig abgebrochen werden. Das Luftschiff braucht seinen Mast.

Auch die Vorhut der Ground-Crew muss wichtige Informationen über die Situation vor Ort zuverlässig an den Piloten weitergeben. "Die Einstellung 'Ich bin der Chef', um Recht zu haben, das können Sie sich als Kapitän eines Luftschiffs, aber auch als Leiter der Bodenmannschaft komplett abschminken", weiß Hans-Paul Ströhle aus Erfahrung. Denn besonders in gefährlichen Situationen muss man sich blind aufeinander verlassen können. Wie 2002 in Berlin, als ihn seine Crew durch alle Gewitterfronten zum Flugplatz Tempelhof lotste. Dort angekommen, hatte sich der NT statisch so stark aufgeladen, dass der Pilot seiner Crew in letzter Minute verbot, das Halteseil anzufassen. Als er damit den Boden berührte, entlud sich die Spannung mit Blitz und Knall, sodass es zwei seiner Männer zur Seite schleuderte. "Wir als stolze Zeppeliner denken ja oft, wir sind der Nabel der Welt", sagt Ströhle. Ernüchternd war da der Tiefflug über eine Gruppe Cowboys in den USA. Sie zeigten keine Reaktion. Es war ihnen schnurzegal.