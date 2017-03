vor 2 Stunden Mona Lippisch Friedrichshafen-Fischbach Pikiertraining: Ein eigener Topf für jede Tomate

In der Gartenschule Fischbach bieten Ursula Gérard und Bernhard Scholl Pikiertraining an. Am Beispiel der Tomate zeigen sie, wie das Vereinzeln von Sämlingen gelingt.

