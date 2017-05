Friedrichshafen Pflegekräfte wünschen sich im Berufsalltag mehr Zeit für Senioren

Der internationale Tag der Pflege, der am Geburtstag der einstigen Krankenschwester Florence Nightingale am 12. Mai begangen wird, stand dieses Jahr in Deutschland unter dem Motto "Pflegezeit". An einem Informationsstand der Friedrichshafener Pflegeeinrichtungen verteilten Altenpflegeschüler der Gotthilf-Vöhringer-Schule Schächtelchen mit Tee – Symbol für Ruhe und Zeit.

Mehr Zeit für Zuwendung, für persönliche Gespräche, anstelle einer starren Dokumentationspflicht und ausufernden Bürokratie ist das Hauptanliegen aller Pflegekräfte. Mit der Einführung des "Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation" geht die Entwicklung grundsätzlich in die richtige Richtung. "Wir sprechen uns wieder mehr mit den Bewohnern des Pflegeheims ab. Ihre Bedürfnisse und ihre Autonomie sollen wieder im Vordergrund stehen", sagte Doris Heldmaier, Leiterin der Gotthilf-Vöhringer-Schule. Denn den Zeitdruck bekommen bereits ihre Schüler zu spüren. Ob sich dies mit der geplanten Änderung der Pflegeausbildung ändern wird, darf bezweifelt werden: Waren in Deutschland bisher Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege drei Berufe mit jeweils drei Jahren Ausbildungszeit, so sieht die Generalisierung der Pflegeausbildung vor, diese drei Berufe ab 2019 endgültig in einer einzigen dreijährigen Ausbildung zusammenzufassen, wie es außerhalb Deutschlands üblich ist.

Während der Beruf dadurch aufgewertet und Anerkennungsprobleme abgeschafft werden, fürchtet Heldmaier den Verlust von Qualifikation. Denn die Anforderungen in der Altenpflege steigen. Mit zunehmendem Alter der Heimbewohner steigt die Anzahl Schwerstpflegebedürftiger und vor allem der Demenzkranken, die bereits 70 Prozent der Bewohner stellen. Verstärkt wird diese Tendenz durch die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade, die die ambulante Pflege stärkt, um Senioren mit körperlichen Gebrechen so lange wie möglich in ihrem häuslichen Umfeld zu belassen. Zu bewältigen ist die intensive Arbeit in den Heimen nur mithilfe der Ehrenamtlichen. "Wenn wir sie nicht hätten, würden wir schlecht dastehen", sagte Monika Merk von der Pflegedienstleitung des Franziskuszentrums. Doch häufig seien die Helfer bereits im Alter der Bewohner und junge Menschen nur schwer zu gewinnen. Dabei können sie mit Gesprächen, Spaziergängen und Spielen vieles leisten, was unter Zeitdruck der Pfleger hinten runterfällt. Wer etwas Zeit zur Verfügung hat, darf sich gerne direkt an die Einrichtungen wenden.