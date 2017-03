Friedrichshafen Peter Pan feiert Premiere im Theater Atrium

Die „Rampenlicht Zwerge“ führen am Sonntag um 16 Uhr ein märchenhaftes Stück auf. Die Kinder aus Friedrichshafen und Umgebung werden von Gabriele Gerdau angeleitet.

Am kommenden Sonntag um 16 Uhr führt das Theaterwerk Bodensee unter der Leitung von Gabriele Gerdau das Bühnenstück „Auf zur Insel Nimmerland“ im Theater Atrium im Fallenbrunnen auf. Die elfköpfige Kindertheatergruppe „Rampenlicht Zwerge“ besteht aktuell aus Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 11 Jahren und sie alle bringen ein übermütiges schauspielerisches Talent mit.

Man sieht die Begeisterung in den Augen der kleinen Mimen und eine knisternde Spannung ist im Raum zu spüren, denn es dauert nur noch wenige Minuten, bis die Kinder loslegen dürfen. Doch bevor es so richtig losgeht mit der letzten Probe vor dem großen Auftritt, haben die Kinder noch wichtige Dinge zu erledigen. Da werden Kostüme gerichtet, Gesichter hübsch geschminkt und zum Schluss wird noch geprüft, ob auch alle Requisiten am richtigen Platz liegen.

Gabriele Gerdau gibt bei der Generalprobe letzte Anweisungen: „Sprecht klar, laut und deutlich.“ Dann macht sie eine bedeutsame Pause und betont mit den Kindern im Chor: „Und nicht zu schnell.“ Ein aufgeregtes Lachen erklingt in der Runde und dann geht es los. Gerdau schickt die Kinder auf ihre Positionen hinter den schwarzen dicken Vorhang. Musik erklingt und schon erscheint Peter Pan mit der Fee Klimperglöckchen und sie beginnen ihre Geschichte zu erzählen. Ganz hinreißend spielen die Kinder ihre Rollen – Mimik und Gestik sitzen. In Anlehnung an die Erzählung von James Matthew Barrie kommen nacheinander alle Charaktere der Geschichte zum Zug. Die zauberhafte Familie Darling, wilde Piraten unter der Führung des rachsüchtigen Käptn Hook, listige Indianer mit einer wunderschönen Indianerprinzessin und drei liebliche Meerjungfrauen, diese Figuren erwarten die Zuschauer, wenn es am Sonntag, 19.

März heißt: Vorhang auf für zauberhafte Erlebnisse auf der Insel Nimmerland. Die Aufführung wird sicherlich nicht nur den zuschauenden Kinder Spaß machen, es ist nicht nur ein Theaterstück von Kindern für Kinder, sondern auch die Erwachsenen werden ihre helle Freude haben, wenn die fröhliche Kinderschar mit so viel leidenschaftlichem Eifer eine Geschichte um Peter Pan neu zum Leben erweckt.

Das Theaterwerk Bodensee hat aber viel mehr als nur die Rampenlicht Zwerge in petto. Es ist ein regional orientiertes Theaterstudio, das bei Kindern und Jugendlichen durch die spielerischen Aspekte auch das Selbstbewusstsein aufbauen und stärken möchte. Auch Erwachsene werden dementsprechend an die Techniken des Theaterspielens und der Theaterproduktion herangeführt und können so ihre Affinität zur Schauspielkunst ausleben. Zusätzlich bietet das Theaterwerk Bodensee vor Ort Dienstleistungen für Schulen, Einzelpersonen und Laientheatergruppen.

Weitere Informationen unter: www.theaterwerk-bodensee.de