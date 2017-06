Friedrichshafen Peter Buck: Mit Druck löst man keine Probleme

Akteure im Wohnbau: Peter Buck, Vorstandschef der Fränkel AG, über Versäumnisse in der Grundstückspolitik, Sozialwohnungsbau und seine Aufgaben als größter privater Vermieter in der Stadt.

Herr Buck, wie lange muss ich bei der Fränkel AG auf eine Wohnung warten?

Wir können dann eine Wohnung anbieten, wenn durch Kündigung eine frei wird. Dies können wir nicht vorhersehen. Wohnungen in Neubauprojekten können wir planen und damit rechtzeitig dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stellen. Für das Neubauprojekt Nordstadt-Mitte ("Länger Wohnen bleiben") in der Allmandstraße kann man sich noch bewerben, dort entstehen bis nächsten Sommer 30 Mietwohnungen, die auch für ältere Menschen geeignet sind. Bereits heute können wir sagen, dass es in diesem Objekt viel mehr Bewerber als Wohnungen gibt. Von unseren rund 1000 Wohnungen in der Region werden etwa 50 bis 60 im Jahr frei. Wir bevorzugen bei der Vergabe dieser Wohnungen Häfler Bürger, die beispielsweise durch eine Eigenbedarfskündigungen Ihre Wohnung verlieren. Aber wir spüren eben auch den Zuzug aus den Randgemeinden, dem Gürtel, stark. Immer mehr Menschen wollen in der Stadt wohnen.

Und was muss ich bezahlen?

Bei Wohnungen aus dem Bestand, je nach Lage und Qualität, liegen wir im Schnitt bei rund 7,50 Euro. Neubauwohnungen liegen über zehn Euro, weil letztendlich die Herstellungskosten mit der Vielzahl der öffentlichen Auflagen und die hohen Grundstückspreise die Investitionskosten und somit die Mietpreise nach oben getrieben hat.

Die Verwaltung hat ein Maßnahmen-Paket beschlossen, mit dem sie Wohnungsnot lindern will. Im Fokus steht die Schaffung von mietpreisgebundenem Wohnraum. Das sehen Sie als privater Vermieter kritisch, oder?

Ja, da stehe ich kritisch gegenüber, weil ich das Thema Ghettoisierung aus Erfahrung kenne – und wir dieses Modell nicht mehr unterstützen möchten. Wir haben es bei zwei Landeswohnungsbauschwerpunkten erlebt, dass 20 Jahre Sozialarbeit neben unserer Arbeit als Vermieter aufgewendet werden mussten, um ein Wohn-Quartier lebenswert zu machen. Wir halten eine gute Durchmischung von Wohngebäuden für ungemein wichtig. Mit der Sozialquote der Stadt wird dies möglicherweise erreicht. Was natürlich hier nicht ausgeschlossen ist, ist das Thema Fehlbelegung – und das ist aus unserer Sicht das größte Problem. Mieter, die zum Zeitpunkt der Beantragung Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, können – schon nach wenigen Monaten – die Voraussetzungen möglicherweise nicht mehr erfüllen. Die wenigsten werden aber deshalb ihre Wohnung nicht freigeben. Und als Vermieter wie wir es sind, besteht auf Grund dessen kein Kündigungsrecht. Das heißt, sie werden in dieser günstigeren Wohnung so lange wie möglich wohnen, ohne dass sie eigentlich Anspruch haben.

Und was wäre dann die Lösung, statt Sozialwohnungen zu bauen?

Subjektförderung vor Objektförderung! Für mich zählt bevorzugt die Förderung der einzelnen Haushalte, der einzelnen Familien. Denn hier hat die öffentliche Hand die Kontrolle über Wohngeld und dessen Höhe und kann die Einkommensgrenzen jährlich überprüfen. Das Wohngeld müsste jährlich beantragt werden. Und je nach Einkommensveränderung gibt es mehr oder weniger Wohngeld. Damit würde das Thema Fehlbelegung ganz einfach eliminiert werden.

Können Sie als Privatinvestor überhaupt bezahlbare Mietwohnungen bauen?

Ja. Grundsätzlich fühlen wir uns diesem Thema verpflichtet, sodass wir auch Wohnraum schaffen für Familien, deren Einkommen für eine heutige Marktmiete nicht ausreicht. Das setzt aber voraus, dass die ungemein hohen Auflagen aus den Baugenehmigungen sich einmal wieder normalisieren. Wenn ich Ihnen ein Beispiel nennen darf: Wir haben vor vielen Jahren drei Fachingenieure gebraucht, um ein Bauvorhaben zu realisieren, heute sind wir bei zehn bis zwölf Fachingenieuren, die notwendig sind, um die Auflagen, insbesondere energetische Auflagen, zu erfüllen. Außerdem müssten wir günstiger Miet-Wohnbau-Grundstücke erwerben können. Bezahlbare Grundstückspreise für den Miet- Wohnungsbau sind die Grundvoraussetzung.

Doch Grundstücke sind Mangelware. Hat die Verwaltung ihre Grundstückspolitik nicht aktiv genug betrieben?

Genau da sehe ich das Problem, dass lange und viele Jahre die Grundstückspolitik der Gemeinden hintenangestanden hat. Man hat nicht vorgesorgt, ob wohl die Zunahme des Wohnungsbedarf schon sehr früh absehbar war. Das trifft auch auf Friedrichshafen zu.

Es gibt die Möglichkeit des Flächentauschs im Flächennutzungsplan. Will ein Eigentümer sein Bauerwartungsland nicht verkaufen, wird es zu Acker.

Ganz genau, und das ist die schlechteste Lösung. Druck erzeugt Gegendruck, damit löst man keine Probleme. Man muss einfach vorausschauend auf den Markt achten. Das müssen wir auch. Wir werden keine Wohnungen bauen, wenn wir wissen, nächstes oder übernächstes Jahr bricht der Markt zusammen. Wir bauen jetzt Wohnungen, weil wir wissen, bis 2030 wird dieser Bedarf da sein. Darum fängt die Aufgabenstellung bei der Grundstückspolitik an. Ich halte es auch für falsch, dass Kommunen nur noch Bebauungspläne auflegen, wenn alle Grundstücke in der Hand der Kommunen sind. Wir haben früher große Bebauungspläne für Neubaugebiete selbst in die Wege geleitet, natürlich in Abstimmung mit der Gemeinde. Dies war ein bedeutend schnellerer Weg, schneller umsetzbar und somit schneller Wohnbauland erreicht. Das wird heute völlig außer Acht gelassen. Lassen Sie doch einen Grundstücksbesitzer sein Grundstück überplanen, das er für Wohnbau zur Verfügung stellen möchte. Dann erwirtschaftet er vielleicht ein paar Euro mehr, aber unterm Strich wird es trotzdem günstiger.

Bisher galt das Motto Innen- vor Außenverdichtung. Das ist schwierig, oder?

Wir haben hier in der Innenstadt, in der Riedleparkstraße, letztes Jahr ein Grundstück erworben gegen extremen Wettbewerb. Wir haben von den Verkäufern den Zuschlag bekommen, weil wir eben ein Wohnbauunternehmen sind, das Mietwohnungen erstellt. Allerdings mussten wir einen ganz erheblichen Grundstückspreis bezahlen. Da ist freier Wettbewerb. Wenige Häfler waren dabei, viele auswärtige Interessenten – bis aus Heilbronn – haben mitgeboten. Diese Konkurrenz macht den Wohnbau immer schwieriger. Wir investieren trotzdem in den Mietwohnungsbau, auch wenn die Rendite derzeit nicht stimmt.

Aber Sie müssen doch wirtschaften...

Wir dürfen keine roten Zahlen schreiben. Die Fränkel AG ist ein Stiftungsunternehmen, gehört der Fränkel-Stiftung. Aus diesem Grunde haben wir auch eine soziale Verpflichtung und sind deshalb nicht so Renditegetrieben. Wir denken langfristig! Für Andere muss der Erfolg kurzfristig sichtbar sein. Dies wird nur durch Veräußerung erreicht. Unsere Philosophie ist das Bauen und Vermieten, weil wir uns diesem Bereich verpflichtet fühlen. Das lebt unser Unternehmen seit 129 Jahren. Im Übrigen sehe ich den Mietwohnungsbau auch künftig nur von Institutionellen abgedeckt. Der typische Privatmann – der Handwerker, der sich für seine Rente ein Drei-, Vier-, Fünffamilienhaus baut – den gibt es nichtmehr. Vermieten ist anstrengende Arbeit und das will sich niemand mehr antun. Auch ist die Rechtssituation sehr mieterfreundlich. Bis wir einen Mieter, der seine Miete nicht mehr bezahlt, aus der Wohnung bekommen, sind ca. 10.

000 Euro Rückstand aufgelaufen. Schneller geht ein gerichtliches Räumungsverfahren einfach nicht. Das kann sich ein Privatmann gar nicht leisten. Also muss sich auch für solche Situationen der rechtliche Rahmen verändern. Ich sage nicht, zulasten des Mieters, der seine Miete pünktlich bezahlt. Aber gegen die, die dieses Rechtssystem schamlos ausnützen.

Wenn Sie auf der grünen Wiese bauen, sind Konflikte auch vorprogrammiert.

Ich finde, wir sollten vor Flächenverbrauch höhere Gebäude planen. Für mich ist die aktuelle Bebauung Wiggenhausen viel zu eng realisiert. Lieber zwei Stockwerke höher und mehr Grün dazwischen. Also schlankere Gebäude, nicht so eng aufeinander. Ich vermisse hier die entsprechende Wohnqualität. Wir müssen auch daran denken, dass eine Wohnung einen Lebenszyklus von 50 Jahren hat. Wenn der Markt nichtmehr so rasant wächst, werden genau diese Standorte Probleme haben. Der Mensch wünscht sich Lebensqualität in seinem Wohnumfeld. Diese müssen wir beim Bau schaffen. Das Umfeld gehört hier als wichtiger Bestandteil dazu.

Kann man den klassischen Zielkonflikt beim Wohnbau überhaupt lösen oder muss man einfach durch?

Man muss durch. Und auch die Verwaltungen dürfen sich nicht scheuen. Man kann es nicht allen Recht machen, das funktioniert nicht. Ich denke da an Oberhof III. Da investiert die Stadt zweistellige Millionenbeträge in Grundstücke für Wohnungsbau und man hat nicht den Mut, einen Bebauungsplan anzugehen. Das ist die Aufgabe dieser Stadt: Voraussetzungen für die Realisierung von Wohnraum zu schaffen.

Friedrichshafen hat noch einige schöne Potentialflächen...

Ganz genau! Potential ist da und wir haben eine wunderbare Stadt, aber man muss eben auch Mut an den Tag legen und nicht nur von anderen fordern. Man muss vorlegen, und die Stadt ist am Zug, Wohnbaugrundstücke zur Verfügung zu stellen, wem auch immer.

Zur Person und Serie

Die Serie: Ende Mai hat der Gemeinderat ein umfangreiches Maßnahmen-Paket verabschiedet, dass die Wohnungsnot lindern soll. Ziel ist, dass bis 2019 rund 1500 Neubauten entstehen. In einer Interview-Reihe sprach der SÜDKURIER mit den drei wichtigsten institutionellen Akteuren im Mietwohnungsbau: Paul Stampfer (Städtischer Wohnungsbaugesellschaft), Jörg Bischof (Zeppelin-Wohlfahrt) und Bernhard Küchle (Kreisbaugenossenschaft). Den Abschluss macht Peter Buck, Vorstandschef der Fränkel AG, die als einziges Privatunternehmen in Friedrichshafen Mietwohnungsbau im großen Stil betreibt.

Die Person: Peter O. Buck (64 Jahre) kam 1985 als als Prokurist zu Fränkel. Mit Karl Fränkel stand zu jener Zeit die dritte Generation an der Unternehmensspitze. Der gebürtige Häfler und Betriebswirt Buck wurde sein Nachfolger. Als das Unternehmen 2001 in die Fränkel AG umfirmierte wurde Buck Vorstandschef. Buck ist verheiratet und hat zwei Töchter. Tochter Jaqueline Egger-Buck ist seit Januar 2017 ebenfalls im Vorstand. (sab)

Die Geschichte der Fränkel AG