Friedrichshafen Peter Buck: Gemischte Wohnbebauung statt Ghettoisierung in Friedrichshafen

Friedrichshafen wählt: Unternehmer Peter Buck wünscht sich von der Stadt einen zukunftsorientierten städtebaulichen Weitblick.

"Wir leben in einer wirklich tollen Stadt", sagt Peter Buck mit großer Zufriedenheit. Der Unternehmer und Vorstand der Fränkel AG sieht im Hafen gerade auch im Bereich Bauen und Wohnen sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten – nicht zuletzt dank des nötigen finanziellen Spielraums, den Friedrichshafen mithilfe der Zeppelin-Stiftung genießt. Stichwort "Bezahlbare Wohnungen": Hier sieht Peter Buck ausreichend Potenzial, das es zu nutzen gelte. "Bei den Städtischen Wohnungsbaugesellschaften liegt natürlich die größte Verpflichtung, in dieser Hinsicht vorrangig tätig zu werden", betont er. Und hier sei die Stadt angesichts schwieriger werdender Auflagen und Rahmenbedingungen gefordert, gegebenenfalls mit verstärkter Unterstützung unter die Arme zu greifen, so sein Wunsch auch an den künftigen Oberbürgermeister.

Peter Buck wendet sich gegen den viel strapazierten Begriff "Sozialer Wohnungsbau". Damit sei ein unnötiges Stigma verbunden, das Bewohner allein schon durch die Adresse in eine gewisse Schublade zu stecken drohe. "Gemischte Wohnbebauung satt Ghettoisierung", so sein eindeutiges Credo. Anders gesagt: Ärmeren und Reicheren, Migranten und Menschen mit Handicap, Bürgerinnen und Bürgern, die aus unterschiedlichen sozialen Strukturen kommen, ein gemeinsames neues Wohnumfeld anbieten zu können, ist für ihn auch aus soziologischer Sicht eine anzustrebende städtebauliche Entwicklung, die mit Nachdruck zu verfolgen sei – zum Beispiel auch im Sinne einer gelingenden Integration.

"Die Eingliederung in die Gesellschaft gelingt besser durch gemischte Wohnstrukturen", ist Peter Buck überzeugt. Darüber müsse man sich auch vonseiten der Stadt verstärkt Gedanken machen – und es gelte, die erforderliche Kreativität aufzubringen, um geeignete visionäre Modelle zu entwickeln. Nicht zuletzt wünscht sich Peter Buck eine "offenere Grundstückspolitik" der Stadt. "Mit einer Vorratspolitik lassen sich die Grundstückspreise einigermaßen bezahlbar gestalten und Druck wird vom Wohnungsmarkt herausgenommen", sagt der Unternehmer.

"Wir haben kompetente Entscheidungsträger in Verwaltung und Gemeinderat. Damit sollte in Friedrichshafen eine zukunftsorientierte Stadtplanung möglich sein", ist sich Peter Buck sicher.