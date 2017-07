vor 2 Stunden Claudia Wörner Friedrichshafen Pestalozzi-Schule verabschiedet Rektor Josef Brugger

Viel Lob für sein herausragendes Engagement für seine Schüler hat der scheidende Rektor der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen, Josef Brugger, am Donnerstag empfangen. In einer großen Feier wurde er nach fast 40 Jahren in der Schule in den Ruhestand verabschiedet.