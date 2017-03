Friedrichshafen Personal und Geld für Kulturhaus Caserne

Das Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen wird bald in einer anderen Liga spielen, wenn der Gemeinderat mitspielt: Es ist die Gründung einer gemeinnützigen GmbH geplant, jährlich soll das Kreativquartier mit etwa 240.000 Euro aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung unterstützt werden.

Nach über zwei Jahrzehnten hauptsächlich ehrenamtlicher Kulturarbeit soll der Betrieb des Kulturhauses Caserne im Fallenbrunnen professionalisiert und zum 1. Januar 2018 eine gemeinnützige Gmbh (gGmbH) gegründet werden. Der Zuschussbedarf wird im Jahr 2018 auf 242 000 Euro taxiert, das Geld soll aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung fließen. Am kommenden Mittwoch berät der Kultur- und Sozialausschuss darüber, ein Grundsatzbeschluss dazu soll erfolgen. Am 20. März steht die Entscheidung im Gemeinderat an.

"Wir sind seit drei Jahren an dem Thema Professionalisierung dran", sagt Claus-Michael Haydt, der zusammen mit Frank Przybilla die Kulturhaus Caserne GmbH leitet. Das Kreativquartier in der Nachbarschaft von Zeppelin-Universität und Dualer Hochschule brauche vor allem personelle Verstärkung. 196 000 Euro sind für Personalausgaben vorgesehen: Für Techniker, einen Grafiker, Buchhaltungs- und Reinigungskräfte, frei bezahlte Mitarbeiter für die Künstlerbetreuung, Küchenpersonal und vieles mehr. Außerdem braucht es 75 000 Euro für Sanierungen im Sanitär- und Einrichtungsbereich des Casinos, für Schallschutz im Restaurant und Veranstaltungstechnik im Casino, Atrium und Kino. Für die Folgejahre ab 2019 wird mit einem Jahreszuschuss von 239 000 Euro gerechnet.

"Wir freuen uns, darauf haben wir seit Jahren gewartet", sagt Stefan Hener, Vorsitzender des Culturvereins Caserne. Durch die gGmbh und das Personal werde das "Kulturhaus ganz neu aufgestellt". Dass das Thema nun endlich auf der Agenda landet, dürfte auch ein Verdienst des Kulturforums Fallenbrunnen sein, das es seit Ende Juli 2016 gibt. Dort sind unter anderem Kunstinteressierte, Kulturschaffende des Fallenbrunnens und Vertreter der Stadt versammelt, um das Kreativquartier Fallenbrunnen voranzubringen. Die Stadtverwaltung jedenfalls sieht den Handlungsbedarf: "Neben dem Sanierungsbedarf am Gebäude und der Infrastruktur des Kulturhauses Caserne im Fallenbrunnen 17 ist für die Nutzer schon seit einigen Jahren die Professionalisierung der Organisationsstrukturen ein zentrales Thema, um diesen Kulturstandort weiter zu entwickeln. Ziel der Nutzer ist es, dass das Kulturhaus Caserne kein reiner Veranstaltungsort ist, sondern vielmehr eine Plattform bietet, um die verschiedenen Institutionen und Menschen aus den Bereichen Wissen, Kunst und Kultur, die im Fallenbrunnen angesiedelt sind, mit ihrer Kulturarbeit zu verknüpfen. Es soll nicht nebeneinander, sondern miteinander gearbeitet werden", heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung.

Nachdem bereits 2015 erste Planungen für die Gründung einer eigenem Dachgesellschaft erfolgten, hätten am 6. November 2016 die Nutzer der Caserne (Amicus, Culturverein Caserne, Kulturclub Metropol GmbH, Kulturhaus Caserne GmbH, Plattform 3/3) gemeinsam eine künftige Trägerstruktur entwickelt und die Organisationsstruktur mit Stellenplan einstimmig beschlossen, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Die Gründung der gGmbH solle bereits jetzt vorbereitet und angegangen werden, Stadt und Stiftung würden über die Mitwirkung im Aufsichtsrat in die neue Organisation eingebunden. Die neue Gesellschaft soll zum 1. Januar 2018 den Betrieb aufnehmen. "Mit der neuen Struktur und seinem Raumangebot bietet das Kulturhaus Caserne ganz neue Möglichkeiten und Raum für eine intensivere Nutzung. Es geht also nicht darum, den Ist-Zustand zu bewahren, sondern den Kulturstandort Fallenbrunnen 17 weiter zu entwickeln", heißt es seitens der Verwaltung.

Mit der Bezuschussung eines Kulturzentrums in freier Trägerschaft wäre die Stadt Friedrichshafen im Übrigen nicht alleine. Die Ravensburger "Zehntscheuer" bekam 2011 von der Stadt Ravensburg die Summe von 160 000 Euro zur Verfügung gestellt, die "Gems" in Singen bekommt einen jährlichen kommunalen Zuschuss von 191 000 Euro. Das "Kulturzentrum franz.K" in Reutlingen wird seit 2011 von der Stadt Reutlingen mit 313 000 Euro unterstützt, das "Roxy" in Ulm erhält von der Stadt von 2017 bis 2019 jährlich 282 000 Euro.

Strukturen