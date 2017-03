Bodenseekreis Patienten im Bodenseekreis sind noch gut versorgt

Überalterung der Hausärzte, kaum Interessenten für freie Arztstellen in Kliniken, immer mehr Frauen in der Medizin: Auch im Bodenseekreis sind diese Trends feststellbar. Im Vergleich zu vielen Landstrichen in der Republik sind die Patienten hier in der Region aber gut versorgt.

Zu dieser Einschätzung kommt jedenfalls der Präsident der Landesärztekammer Dr. Ulrich Clever, der mit dem Vizepräsidenten Dr. Matthias Fabian am Mittwochabend nach Friedrichshafen reiste, um sich mit Ärzten aus dem Bodenseekreis über aktuelle Probleme und Themen auszutauschen. Zusammen mit dem Chef der Kreisärzteschaft, Dr. Germar Büngener, gaben die berufspolitischen Funktionäre in einem Pressegespräch vorab Einblick in verschiedene Problemlagen.

Kaum Nachfolger für Praxen

Eine davon ist definitiv die Altersstruktur in manchen Arztgruppen. Von 153 Hausärzten im Bodenseekreis sind 41, also knapp ein Drittel, älter als 60. "Die Hohenloher würden sagen, man klagt hier auf hohem Niveau. Denn da gibt es in manchem Ort gar keinen Arzt mehr", so Ulrich Clever. Gerade auf dem Land fänden Hausärzte keine Nachfolger mehr für ihre Praxen. Wenn dann noch zulassungstechnische Probleme dazu kommen, dann kann eine Situation wie in Immenstaad entstehen, wo es derzeit nur eine Hausarztpraxis gibt. Aber auch in anderen Fachrichtungen ist die Überalterung ein Thema. So sind 35 Prozent der Kinderärzte im Bodenseekreis über 60 Jahre alt und gar 40 Prozent der Psychotherapeuten.

Das Paradoxe ist allerdings, dass es laut Clever mit 480 000 Ärzten so viele wie noch nie in Deutschland gibt. Und doch spricht man von Ärztemangel, weil die Schere zwischen Anzahl der Mediziner und dem Bedarf an medizinischer Versorgung weiter auseinander gehe. Wie das? "Einen Landarzt alter Schule können sie heute nur durch zwei oder gar drei Ärzte ersetzen", erklärt Ulrich Clever. Diese Arbeitsbelastung will kein Hausarzt mehr haben. Und wo noch in den 1990er-Jahren ein Klinikarzt von Freitag bis Montag zum Dienst eingeteilt war, brauche man heute aufgrund europäischer Arbeitsschutzrichtlinien drei. Dazu kommt, dass 70 Prozent der Medizinstudenten mittlerweile weiblich sind und viele Ärztinnen in der Familienphase eben nur in Teilzeit arbeiten wollen. Nicht zuletzt lässt der medizinische Fortschritt die Leute älter werden, was den Bedarf an ärztlicher Fürsorge noch einmal erhöht.

All diese Trends und Probleme machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. "Wenn in Friedrichshafen ein Oberarzt geht, ist die Stelle fast nicht mehr wiederzubesetzen", sagt Dr. Matthias Fabian. Dabei gehe es Friedrichshafen im Vergleich zu anderen Kliniken im Grenzgebiet zur Schweiz noch gut. Viele Ärzte pendeln zu den Eidgenossen oder ziehen ganz dahin, was auch für die Kliniken auf deutscher Seite ein echtes Personalproblem zur Folge hat. "Die Schweiz rekrutiert 30 Prozent ihrer Ärzte in Deutschland", verdeutlicht Ulrich Clever das Ausmaß.

Viele ausländische Ärzte hier

In diese Lücke hierzulanden rücken dafür mehr und mehr ausländische Ärzte, wodurch die Gesundheitsversorgung beispielsweise in Bulgarien oder Griechenland langsam ausblute. Clever nennt das "Ost-West-Shift" und ein europäisches Problem. Ärzte mit EU-Pass müssen in Deutschland eine Fachsprachprüfung ablegen, um zu praktizieren; die Approbation ist in der Regel nicht notwendig. Diese staatliche Berufszulassung brauchen allerdings Mediziner aus dem Nicht-EU-Ausland. Nach Angaben von Ulrich Clever approbierten in den Jahren 2014/15 in Baden-Württemberg 1800 Ärzte, davon hatten 800 ausländische Wurzeln. "Diese Zahl ist stark angestiegen", so Clever.

Ideen, wie man dem Arztmangel vor allem im ländlichen Raum begegnen kann, haben die Standesvertreter sehr wohl anzubieten. Mehr junge Leute auszubilden sei kein probates Mittel, meint der Präsident der Landesärztekammer, obwohl es immer noch drei Mal mehr Bewerber als Studienplätze gibt. Wer heute ein Medizinstudium beginne, stehe dem Arbeitsmarkt als Facharzt in durchschnittlich 15 Jahren zur Verfügung. So lange dauert die Ausbildung inklusive einer dreijährigen Familien-Auszeit. "Aber wir haben jetzt ein Problem", so Clever. Besser wäre es, die Medizinstudenten früher in die Praxen zu bringen, um sie für die ambulante Medizin zu begeistern. Deshalb wird es ab diesem Jahr in jeder medizinischen Universität im Land einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin geben; derzeit gibt es drei.

Ärzte im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis gibt es nach Angaben der Landesärztekammer rund 1100 Mediziner. Davon sind 424 in ambulanten Praxen tätig. Knapp 40 Prozent aller zugelassenen und angestellten Vertragsärzte und Psychotherapeuten sind in Friedrichshafen niedergelassen (166). Hier gibt es mit 39 Hausärzten auch die größte Praxisdichte in der Allgemeinmedizin. In Überlingen gibt es 17 Hausärzte, in Tettnang 18. In Daisendorf und in Stetten gibt es keine Hausarztpraxis, in Hagnau, Neukirch und Sipplingen je eine.

Die Landesärztekammer ist die Berufsvertretung aller Ärzte in Baden-Württemberg, der mehr als 65 000 Mediziner angehören. Rund 19 680 Kammermitglieder sind im ambulanten Bereich und zirka 24 550 im stationären Bereich tätig. (kck)