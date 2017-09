Friedrichshafen Partner in Sachen Suchtprävention

Die Jugendmedienwoche soll zur Sensibilisierung der Mediennutzung beitragen. Das Programm umfasst von 13. Oktober bis 4. November rund 40 Veranstaltungen im gesamten Landkreis.

Friedrichshafen – Wenn kommende Woche das neue Schuljahr beginnt, werden die Kinder und Jugendlichen im Bodenseekreis auf ihren Tischen und in den Informationsfächern an den Schulen auch einen Flyer der Jugendmedienwoche (JMW) vorfinden. Vom 13. Oktober bis 4. November finden kreisweit rund 40 Veranstaltungen statt, welche die umfangreiche Medienbildung und Sensibilisierung der Mediennutzung für alle Altersgruppen zum Ziel haben.

Theresa Feyl, kommunale Suchtbeauftragte und Beauftragte für Suchtprophylaxe des Landkreises, stellte das Programm zusammen, das seit 2014 jährlich aufgelegt wird und dank des großen Zuspruchs dieses Jahr über die Herbstferien hinaus ausgeweitet wurde. Landrat Lothar Wölfle hob hervor, dass die JMW ein Renner geworden sei und das Suchtpotenzial der neuen Medien gegen den Nutzen permanent verfügbarer Informationen jeweils abgewogen werden müsse: "Es geht mir ja selber so, da kommst du vom Hölzle zum Stöckle." Besondere Höhepunkt der JMW 2017 sind Live-Reportagen während der Veranstaltung sowie ein #Instawalk in Friedrichshafen und Überlingen. Erstmalig finden generationsübergreifende Workshops statt, bei denen Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern gemeinsam online sind und WhatsApp, Facebook und Co. erkunden.

Neu ist die Bewerbung der JMW in den Gemeinschaftsunterkünften, um auch Flüchtlingskinder zu erreichen. Anmeldungsbeginn ist der 13. September. Einen Beitrag zu diesem Projekt leistet die AOK Bodensee-Oberschwaben. Deren Geschäftsführer Roland Beierl übergab einen Scheck über 5000 Euro an Landrat Wölfle, um Präventivmaßnahmen im Bodenseekreis zu unterstützen. Bereits seit 25 Jahren setze die AOK auf Prävention sowohl hinsichtlich Ernährung und Sport als auch im Bezug auf Entspannung. Der Landkreis möchte 4000 Euro in die JMW fließen lassen, 1000 Euro kommen der deutschlandweit seit 20 Jahren organisierten Suchtprophylaxe an Schulen "Be Smart – Don't Start" zugute, die sich primär an die Klassen sechs bis acht wendet. Zusätzlich zum Hauptpreis einer Klassenreise verlost der Bodenseekreis unter allen erfolgreich teilnehmenden Klassen drei weitere Preise.