Friedrichshafen Ovationen für die Carmina Burana

Musiktheater, Columban-Chöre und Stadtorchester gelingt eine umjubelte Premiere im erweiterten Eckener-Saal des GZH. Explosive Glanznummern und fein gesponnene Passagen gelingen gleichermaßen. Das Publikum verlässt die Aufführung bewegt, beeindruckt und beschenkt.

Ovationen des Publikums für eine runde Sache: Das Schicksalsrad hat sich einmal im Kreis gedreht und die Ausführenden der Carmina Burana finden ihren Platz zuoberst. Den Fleiß der Tüchtigen weiß Fortuna offenbar doch zu schätzen: Sie erspart dem Chor des Musiktheaters, den Columban-Chören und dem Stadtorchester das Durchschreiten aller Tiefen und trägt sie über die Fallstricke der Orffschen Partitur. In der Instrumentierung etwa: Das Stadtorchester verhält sich über weite Stecken wie eine hochkomplexe Schlagzeugbatterie. So übernehmen die Klarinetten, an melodische Linien gewohnt, die Streicher der originalen Partitur und verwandeln sich klanglich in Schlaginstrumente, die ohne volle Konzentration und Disziplin aus ihrer Ordnung fielen; auch die Verzahnung der beiden Klaviere miteinander ist für sich genommen schon eine heikle Angelegenheit. So ließen sich die Gruppen durchgehen, die Pietro Sarno bei der Premiere und Marita Hasenmüller bei der zweiten Vorstellung zum präzisen Ganzen verbinden – und dem es bei allen Binnenbewegungen nicht an Schlagkraft fehlt. Etwa in „Fortune plango vulnerat“ ("Die Wunden, die Fortuna schlug“): das Orchester agiert als wuchtvolle Streitmacht, die dem Gegner – dem Leben selbst – mit messerscharfen Blechbläsern zu Leibe rückt. Der „Rock n’ Roll für die gebildeten Stände“, als der die Carmina bezeichnet wurde: hier ist er greifbar.

Die Carmina Burana ist ein Setzkastenwerk ganz verschiedener Einflüsse, vom gregorianisch anmutenden Säuseln über Volkstümliches bis zur Opernparodie. Ein Chor, der die Carmina aufführt, muss Gestaltwandler werden, oft innerhalb eines Stückes, wie in „Floret silva nobilis“: Pracht- und schwungvoll, mit großer Freude, malt der Gesamtchor mit diesem Tanz sehr plastisch und rund eine Frühlingslandschaft, in die der ansehnliche Männerchor einreitet. Ein versprengtes Grüppchen sind die Männer übrigens nicht: das zeigt sich auch im A-Cappella-Satz „Si puer cum puellula“, der fünfstimmig bewältigt wird. Artikulatorisch mutet Orff den Sängern hier eine Akrobatik zu, die an ein Jandlsches Lautgedicht grenzt – und es gelingt ihnen mit Bravour eben doch. Die Nagelprobe für die 35 Männer bleibt freilich die Spelunkenszene „In Taberna quando sumus“, eine dahinpreschende Silben-Orgie. Aber mit etwas herabgesetztem Tempo entgleist auch sie nicht, und die wuchtig auffahrende Fröhlichkeit der Zecher misst sich auf Augenhöhe mit dem streitlustigen Orchester.

Ebenbürtigkeit herrscht auch innerhalb des Chors zwischen Frauen und Männern – was wiederum das ungeduldige Wetteifern zwischen ihnen in „Veni, veni, venias“ erlaubt. Über den pochenden Klavieren erhebt sich ein nachdrückliches Liebeswerben, in dem jede der beiden Chorgruppen ihre Ungeduld und auch Unduldsamkeit an die Gegenseite richtet. „Komm, komm nun doch!“ heißt es darin. Ein spannendes Liebesringen, in dem die Leidenschaften die Klingen kreuzen.

Die Einbindung der Kinder und Jugendlichen der Columbanchöre liefert mehr als nur Tupfer im opulenten Gesamtbild. Schon die Kleinsten singen stimmig und auswendig lateinische Texte. Die Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden wiederum spielen die Backfische auf Bräutigam-Schau mit einem strahlenden Charme, der mit ihren eigenen lichten Stimmen konkurriert. Ringelreigen und Bändertanz führen sie dabei auch noch aus. Chor und Orchester setzen an eine zarte und erwartungsfrohe Stelle denselben Gestaltungswillen wie an die opulenten und klangmächtigen, die das Image der Carmina begründen. Und diese bekannten Zugnummern werden dann auch nicht verschenkt: Vom Bühnenrand aus, in größter Präsenz, singt der Chor etwa „Were diu werlt alle min“ – ein Stimmenmeer, gekrönt von triumphalen Sopranen. Der die ganze Breite einnehmende Chor bildet selbst das wichtigste Bühnenelement.

Obwohl etwa 120 Sängerinnen und Sänger aufgeboten werden, ist der Chor auch in seiner Gesamtheit nirgends schwerfällig. Sprungkraft und Präsenz sind Voraussetzung für die Carmina, in der etwa das rhyhmisch betonte Tanzlied „Tempus est iocundum“ sonst zum Rohrkrepierer würde. Der Chor des Musiktheaters macht es stattdessen zur explosiven Feier der Liebe.

Bevor es aber Grund zum Jubeln gibt, muss um die Liebe geworben werden. Bariton Christian Feichtmair beklagt das harte Herz seiner Umworbenen („Dies, nox et omnia“) im stimmlich höchsten Bereich, ohne dass es ihm aber in der Tiefe an Substanz fehlte. Sie kommt ihm in „Circa mea pectora“ zu Gute, zum dunkel pulsierenden Orchester und dem Männerchor, der ihm wie sein eigener unheilvoller Schatten folgt. Feichtmair macht auch darstellerisch eine ausgezeichnete Figur, weil er eine gewisse Bedrohlichkeit auszustrahlen weiß, die zum mittelalterlichen Liebeswerben passt – ein Mann, der Minnedienst leistert, hat ein Anrecht, erhört zu werden. Er fordert mit seinem Bitten zugleich eine Schuld ein. Für die Antwort von Meike Leluschko (Sopran) schafft das Orchester eine weiche und traumartig-süße Atmosphäre. Im Stil einer bezaubernden italienischen Arie, warm und gebend, fügt sie sich – von Querflöten umflort und einer Pauke sanft umklöppelt. Dass Meike Leluschko dennoch eine gewisse „Restschärfe“ wahrt, verbessert ihre Hörbarkeit. Die höchsten Höhen der Koloraturen („Dulcissime“) bereiten ihr keine Mühen.

Christian Feichtmair ist auch die Schlüsselfigur in „Ego sum abbas“. Dieser martialisch-orgiastische Höhepunkt ist eine Satire auf die Geistlichkeit, in der ein betrunkener Zecher einen Abt spielt, der alle Ausschweifungen auskostet. Wie ein Tribun seinen Mob versammelt Feichtmair, auf dem Spelunkentisch singend, den Männerchor hinter sich und gibt ihm eine Parole vor („Wafna!“), die den Selbstverlust in der Ekstase bezeichnet (so der Völkerkundler Uwe Topper).

„Wafna!“ skandieren die Männer wutgeladen immer wieder, zum Orchester, das einer Faust gleicht. Marodierend fallen, erschreckend intensiv, die Schranken der Zivilisation.

Eine hervorragende Figur macht Sören Richter (Tenor), sofern das einem gebratenen Schwan möglich ist. Seine in den Höhen der Kopfstimme vorgebrachte Klage kommt seinem komödiantschen Talent zugute, das er auch schon in früheren Musiktheater-Produktionen zeigte. Nun lassen die Saxofone ihre Flammen an ihm züngeln, ein Teufel der Küchenhölle (Volker Maria Maier) bewirft ihn mit Feuerbällen und die Fresser stechen ihre riesigen Gabeln in ihn. Ein Kabinettstück!

Eigentlich wollte das Musiktheater Friedrichshafen mit der Carmina Burana ein wenig durchatmen, nachdem die Produktion „Anatevka“ 2015 eine gewaltige Anstrengung war. Damit wurde es wohl nichts. Zur Freude des Publikums stolperte das Musiktheater über seinen eigenen Willen zur Perfektion und mutete sich ein sängerisch sehr anspruchsvolles Projekt zu. Marita Hasenmüller hat den Chor sorgfältigst vorbereitet, ebenso wie Pietro Sarno das Stadtorchester. Musiktheater und Stadtorchester können miteinander. Ob wieder eine Produktion zusammen stattfindet, wird wohl auch davon abhängen, ob sich ein Werk mit gutem Arrangement für Blasorchester findet.

Diana Leist-Keller war bei „Anatevka“ noch für die Kostüme zuständig. Das blieb sie auch – zusammen mit Valerie Lutz – bei der Carmina Burana. Zusätzlich übernahm sie aber die Regie und trägt eine Fülle von bisweilen verspielten Elementen bei. Entstanden ist ein Augen- und Ohrenschmaus, der den Abwechslungsreichtum der Musik auch inszenatorisch umsetzte, ohne deren Vorrang zu gefährden. Das Publikum verlässt den erweiterten Eckener-Saal bewegt, beeindruckt, beschenkt – und im Gefühl, dass das Musiktheater nach der Stabübergabe von Walter Münich an Michael Betz (auch Produktionsleitung) eine gute Zukunft hat.

Die Besprechung der Wolkenstein-Lieder folgt.