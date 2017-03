Friedrichshafen Otto's Wurstbraterei zurück auf dem Wochenmarkt

\"Otto ist wieder da!\" – Gesprächsfetzen wie diesen hörte man auf dem Adenauerplatz am Freitag häufig.

Nach rund zweimonatiger krankheitsbedingter Zwangspause standen Helmut Ott und seine Schwiegertochter Beate Ott erstmals wieder mit Otto's Wurstbraterei auf dem Wochenmarkt. "Man kommt schnell wieder rein", sagte Beate Ott, die auch gar keine andere Wahl hatte: Die Schlange vor dem Stand war gleich wieder so lang wie eh und je. Die Tradition des von Helmut Otts Vater Otto Ott gegründeten Standes reicht bis in Jahr 1949 zurück. Mittlerweile betreibt ihn Helmut Otts Sohn Martin mit seiner Frau Beate. Diese versprach am Freitag: Eine Otto-Pause soll es so schnell jetzt erst einmal nicht mehr geben. Alle Häfler Wurstliebhaber können also erleichtert aufatmen – und kräftig in ihre Rote beißen. dod/Bild: Dominik Dose