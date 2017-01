Friedrichshafen Otto Dix: Liebevoller Vater und Spießerschreck

Ana Schlaegel liest im Zeppelin Museum in Friedrichshafen aus Briefen von Otto Dix.

"Also ich bin eben ein Wirklichkeitsmensch. Alles muss ich sehen", sagte Otto Dix 1963 in einer Rede, wenige Jahre vor seinem Tod. Und dieses Alles sollte auch er sehen, der Betrachter seiner Bilder. Denn "er (der Mensch) will auch das ganze Unsympathische, das ganze stinkig Dreckige, will er sehen".

Eingebettet in die Ausstellung im Zeppelin Museum, anlässlich seines 125. Geburtstags, umgeben von seinen Werken, las pointiert und mit lebhafter Mimik die Schauspielerin Ana Schlaegel aus seinen Briefen. Briefe, die Bezug zu manchen der ausgestellten Bilder nahmen, Briefe, die einen anderen Blick auf den Künstler ermöglichten und Einblick gaben in sein Wesen und Schaffen, in seine Beziehung zur Familie und zu Freunden, zur Kunst und zum Krieg.

Bereits 1911, als 20-jähriger Schüler der Kunstgewerbeschule in Dresden, wurde Dix Herangehensweise an seine Kunst, die niemanden schonte, deutlich. Die Natur abzubilden wie sie war, ohne Dazutun des Ichs, schien ihm damals tausendmal edler als die Ichsüchtigkeit der damaligen Zeit. Er wollte die Natur abschreiben, nach Art der Dilettanten. Dabei ekle er sich nicht vor manchen Wahrheiten, schrieb er einem Jugendfreund, im Gegenteil "ich suche mir jetzt überall weh zutun und suche gerade die unangenehmen Wahrheiten". So schonungslos wie seine Bilder, so offen und teilweise derb sind seine Briefe. Einem Künstlerkollegen, Konrad Felix Müller, der ihn offenbar öffentlich herabsetzte, indem er "notorisches Blech" redete, schrieb er: "Ich bin weder auf die Anerkennung der Spießer oder Nichtspießer angewiesen, wohl aber auf das Geld der ersteren."

Wie sehr er schon 1920 polarisierte, wurde auch in einem Brief an seinen engen Freund Kurt Günther deutlich. Eine geplante Ausstellung fiel ins Wasser, da "Richter Scheiße in der Hose hatte". Er sei auch nicht mehr scharf darauf, als Dresdner Spießerschreck aufzutreten, schrieb er da. Doch 1936, als seine Bilder von den Nationalsozialisten bereits aus den Museen entfernt worden waren, klagte er: "Ich sehe immer mehr ein, dass ich mit der Malerei nie auf einen grünen Zweig komme". Zu lange und zu ordentlich male er Bilder, die zu 75 Prozent niemand kaufe. Aber er könne sich nicht verbiegen. "Es lebe die Entartung!"

Und er blieb sich treu. Am 7. August 1948 machte er eine Ansage an die Badische Illustrierte Zeitung: "Ich bin durch meine Bilder beim Spießer unbeliebt genug, und der größte Ärger der Nazis war, dass man mir das Talent nicht absprechen konnte. Es kommt nicht darauf an, wenn ich durch Ihre Veröffentlichung noch unbeliebter werde." Doch in seiner selbst gewählten inneren Immigration in Hemmenhofen fühlte er sich nicht wohl. Für ihn gab es nichts Stupideres und geistig Sterileres als das Leben auf dem Dorf. "In dieser Einöde erstarrt nicht nur der Geist, sondern auch das Herz", schrieb er an seine Frau Martha. Anders als früher verfremdete er jetzt die Natur, malte Felsen an die Ufer des Bodensees, wo keine waren. Denn die Naturwahrheit haben der Spießer und der Schulmeister erfunden.

Liebevoll schrieb er an seine Kinder Nelly und Ursus, und grüßte "Dein Papi". An seine Martha, sein "Riechegutchen" im Jahr 1922: "Ich habe so viel Sehnsucht nach Dir, nach Deiner Süße, nach Deiner Güte, nach Deinem süßen Mund und nach Deinen süßen Brüstchen." Traumatisierend müssen seine Erlebnisse 1916 an der französischen Front gewesen sein. Er, der alles sehen wollte, war freiwillig in den Krieg gezogen. "Alle Untiefen des Lebens muss ich sehen". An seine Freundin Helene Jakob schrieb er: "Die Leichen lagen herum, Arme und Beine flogen. Von der sechsten Kompanie des Regiments blieben neun Mann übrig". Das große Kriegsbild, das er danach malte, konnte er 1923 an das Wallraff-Richartz-Museum verkaufen. "Liebes Mutzilein", schreibt er an Martha, "Du darfst keinesfalls sparen". 1937 wurde dann bei einer Hausdurchsuchung der Nazis ein Loch hineingestoßen. "Ich wünsche von Herzen, dass der Kotz zuende ist, bevor Dresden drankommt", schrieb er 1943. Seine frühere Begeisterung vom Krieg war verschwunden. Als er sich im März 1945 unfreiwillig an der Front wiederfand, da hatte er offenbar genug gesehen.