300 Figuren des renommierten Künstlers werden vor dem Zeppelin Museum aufgestellt. Grundlage der Skulpturen ist die Putte des Häfler Zeppelinbrunnens, die aber von Hörl verändert wurde. Verkauft werden seine Figuren zum Stückpreis von 60 Euro, signiert für 120 Euro. Die Eröffnung der Installation ist ab 21. April um 19 Uhr.

Eine 43 Zentimeter hohe Figur aus Kunststoff, für 60 Euro – da ist ja jeder geflügelte Amor aus dem Gartencenter teurer. Und der hat nicht den Anspruch, Kunst zu sein. Ottmar Hörls Skulpturen hingegen schon: 300 Stück werden vom 22. April bis 1. Mai vor dem Zeppelin-Museum aufstellt. Das Motiv ist eine Variation der Figur, die den Häfler Zeppelinbrunnen krönt.

„Ich habe das Spiel nie mitgespielt“, sagt Hörl zu den Regeln des Kunstmarkts. Der Kult um das nur einmal existierende „Original“-Kunstwerk und in die Höhe getriebenen Preise sind seine Sache nicht. Sein – zugegeben utopisches – Ziel ist es, dass jeder Mitteleuropäer eine Figur von ihm besitzt. Dazu müssen die Leute sich diese Figuren aber auch leisten können und, was noch wichtiger ist: sie müssen sich für diese Kunst interessieren. „Höchstens drei bis vier Prozent unserer Gesellschaft nimmt an der Entwicklung zeitgenössischer Kultur teil“, sagt Hörl. „Die anderen waren noch nie in einer Galerie oder in einem Kunstmuseum. Für mich war immer interessant, die mitzunehmen. Das ist nicht so schwer – nur muss man dazu auf diese Menschen zugehen.“ Dazu holt Hörl seine Kunst in Aktionen wie in Friedrichshafen in den öffentlichen Raum und formiert sie dort sozusagen zur „Se(h)nsation“, einem Spektakel fürs Auge. Dies wird mit dem vierfarbigen Figurenfeld sicher geboten.

Hörls Projekt ist ein Vorbote der großen Sommerausstellung, „KULT! – Legenden, Stars und Bildikonen“, die das Zeppelin Museum ab 2. Juni zeigt. Wie und warum wird etwas zum Kultphänomen? Dieser Frage geht die Ausstellung anhand des Zeppelins nach. In einem zweiten Teil beschäftigt sie sich mit der Verkultung in der zeitgenössischen Kunst. Ottmar Hörls Aktion bildet nun im Vorfeld die Klammer zwischen den beiden Bereichen: Als Künstler von heute greift er den tradierten Zeppelin-Kult auf und führt ihn weiter, mit dem bewährten Mittel der Vervielfältigung, auf die Verkultung angewiesen ist. Ohne Reproduktionen wäre auch die „Mona Lisa“ kaum zur Bildikone geworden.

Aber wieso fiel für Ottmar Hörls Aktion in Friedrichshafen – kuratiert wird sie von Carolin Gennermann – die Wahl auf die Figur des Zeppelinbrunnens? Die Idee stammt von Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums: „Der Zeppelinbrunnen ist ein richtiges Kultobjekt, denn er ist das einzige Denkmal, das zu Lebzeiten von Graf Zeppelin geschaffen wurde“, sagt sie. „Es ist auch das einzige, was nach den Bombardierungen im April 1944 inmitten von Trümmern stehen blieb. Wie das möglich sein konnte, darum ranken sich Geschichten.“

Allerdings reproduziert Ottmar Hörl die originale Figur nicht einfach. Die Brunnenfigur ist nackt, abgesehen von einem feierlich um den Körper drapierten Tuch. Hörls Figur trägt dagegen Jacke, Hose und Schuhe. „Nackte kleine Jungs passen nicht so gut in die heutige Zeit. Das musste also neu interpretiert werden“, sagt Hörl in Anspielung auf gewachsene Sensibilitäten. Im Zentrum ging es ihm aber um etwas anders. „Die Brunnenfigur ist ja eigentlich eine Putte. Das ist der damaligen Zeit geschuldet“, sagt Hörl. Sie genau so zu übernehmen, würde die Verkultung von damals historisierend übernehmen, ohne eine neue Facette hinzuzufügen. „Die Figur sollte nicht alt aussehen“, erläutert Hörl seine Überlegungen, einen zeitlich neutralen Entwurf zu schaffen. „Technologie geht immer weiter. Jetzt könnte der Junge auch einen Formel-1-Rennwagen der neuesten Generation in der Hand halten und es würde immer noch funktionieren.“

Ottmar Hörl möchte auch den Humor nicht aussparen. Seine Skulptur wahrt den Bezug zum Brunnen, aber sie wirkt nicht mehr wie die originale Putte, die dem Zeppelin als eine Art himmlischer Bote die Weihen einer höheren Sphäre verleiht. Hörls Skulptur ist ein Junge, der mit einem stolzen Lächeln sein erstes großes Spielzeug präsentiert. Und dass die Aktion den Titel „Aller Anfang ist schwer“ tragen wird, bricht den durch die Verkultung heroisierten Grafen auf seine Anfänge zurück. Hörls Aktion ist der aktuellste Schritt in der Zeppelin-Verkultung, schlägt aber zugleich die Gegenrichtung ein.

Dass Ottmar Hörl mit Kunststoff arbeitet, passt ins Zeitalter der Massenproduktion, und es schwingt durch die Farbigkeit eine Prise Pop Art mit. Es gibt für das Material aber auch ganz pragmatische Gründe: „Wir schaffen es bis zur Eröffnung am 21. April gerade so, die 300 Stück in Kunststoff hinzubekommen“, sagt Hörl. In Gips wären die Trocknungszeiten zu lang, und in „klassischer“ Bronze würde eine Skulptur nicht 60 Euro kosten, sondern 3000 bis 4000. „Wenn die Sache so teuer wird, sagen sich die Leute: damit habe ich nichts zu tun“, meint der Künstler.

Wer es teurer mag, kann auch eine signierte Skulptur bekommen. Ihre Auflage ist auf 100 Stück limitiert und wird nicht 60 Euro kosten, sondern 120.

Zur Person

Ottmar Hörl ist seit 2005 Präsident der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. In vielen seiner Arbeiten greift er die Alltagskultur auf. Bekannt ist er vor allem durch seine Multiples. Zur größten Bekanntheit brachte es das „Große Hasenstück“, eine Kunststoff-Skulptur auf der Grundlage des Aquarells „Feldhase“ von Albrecht Dürer. Im Zuge des Reformations-Jubiläums sind derzeit vor allem Hörls Luther-Skulpturen im Gespräch. Hörls Verkaufsrenner ist der „Sponti“: ein Gartenzwerg mit „Stinkefinger“. (rup)