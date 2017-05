Friedrichshafen Ortsverbands-Vorsitzende Yvonne Eberhard: "Die CDU muss noch offener werden"

Die neue CDU-Ortsverbands-Vorsitzende Yvonne Eberhard spricht im Interview über große Ziele und kleine Enttäuschungen.

Frau Eberhard, Sie sind erst seit 2013 CDU-Mitglied, traten dann direkt bei der Kommunalwahl an und wurden nun einstimmig zur Vorsitzende des CDU-Ortsverbands gewählt. Eine Blitzkarriere?

Mit der CDU verbunden war ich eigentlich von klein auf. Meine Oma, meine Mutter (Anm. d. Red.: Ursula Klink-Eberhard war jahrelang CDU-Gemeinderätin) – sie alle waren in der CDU aktiv. Da habe ich schon viel mitbekommen. Aber so richtig gepackt hat es mich 2013 bei der Kommunalwahl. Seither arbeite ich sehr aktiv in verschiedenen Gremien mit, stehe an Infoständen, nehme an Sitzungen teil – und jetzt will ich es nochmal so richtig wissen.

2013 haben Sie den Einzug in den Gemeinderat ganz knapp verpasst, obwohl Sie auf Anhieb überraschend 5500 Stimmen bekamen. War das eine große Enttäuschung?

In erster Linie war ich sehr überrascht und auch dankbar, dass mir wirklich so viele Leute so viel Vertrauen geschenkt haben. Darauf war ich sehr stolz. Aber natürlich ist man trotzdem enttäuscht, wenn man wegen einem so knappen Ergebnis nicht rein kommt. Ich habe mich ja auch aus gutem Grund aufstellen lassen und werde mich 2019 auch wieder zur Wahl stellen. Friedrichshafen ist meine Heimat und die Heimat meiner Familie und ich finde es einfach wichtig, in dieser Stadt mitzubestimmen und etwas zu bewegen. Mir liegen soziale Themen rund um die Familie sehr am Herzen, schließlich bin ich zum einen studierte Sozialpädagogin, zum anderen aber eben auch Mutter.

Eine Sozialpädagogin in den Reihen der CDU. Wie passt das denn zusammen?

Das macht es doch gerade aus. Nicht nur innerhalb der CDU, sondern auch im kompletten Gemeinderat sollte unsere gesamte Gesellschaft widergespiegelt sein. Dazu gehören ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern, eine breite Altersstruktur – und eben auch verschiedene Berufsbilder. Als Sozialpädagogin will ich den sozialen Bereich in der CDU gut und kompetent vertreten wissen. Das C steht für christlich – und das christliche Menschenbild muss man bei allen politischen Entscheidungen im Blick haben. Für mich steht immer der Mensch an erster Stelle. Trotzdem muss auch die finanzielle Seite berücksichtigt werden, und das gelingt der CDU sehr gut. Man kann sich ja schon vieles erhoffen, erwünschen, aber, was man nicht erwirtschaftet, kann man auch nicht ausgeben.

Woran liegt es, dass Frauen im Gemeinderat nur ein Drittel stellen?

Die Wähler entscheiden. Bei der letzten Kommunalwahl hatten wir eine gute Liste für die CDU, doch die Wähler wählen. Grundsätzlich ist es schade, dass die Wahlbeteiligung immer geringer wird, besonders junge Menschen und Familien stimmen immer weniger mit ab. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir eine Brücke schlagen zwischen den ganzen komplizierten politischen Gremien und der Öffentlichkeit, den Bürgern. Mein Ziel ist es, dass wir als CDU offen sind, noch offener werden, dass wir den Bürgern auch die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen zu schauen und Entscheidungen zu durchblicken. Viele Menschen haben den Zugang zur Politik völlig verloren. Dabei geht es um ihre Stadt, ihre Belange. Und es ist unsere Aufgabe, den Menschen eine Plattform zu geben und sie zu animieren, vielleicht doch wieder wählen zu gehen und somit mitzubestimmen.

Job, Familie, Ehrenamt, möglicherweise bald ein Gemeinderatsmandat – wie kriegt man das unter einen Hut?

Ich habe das Glück, sehr gut vernetzt zu sein. Mein Mann und ich teilen uns die Erziehung unserer beiden Kinder. Sollte sich etwas überschneiden, haben wir zwei Großeltern-Paare und meine Geschwister vor Ort, die einspringen. Außerdem wohnt meine Oma bei uns im Haus. Unser familiäres Netzwerk ist also ganz gut, sonst würde das alles nicht funktionieren.

Angenommen Sie sitzen bald im Gemeinderat. Was würden Sie konkret ändern wollen?

Zum einen muss man erst mal sagen, Friedrichshafen steht insgesamt sehr gut da. Trotzdem gibt es natürlich noch sehr viel zu tun – vor allem im Bereich Kindergärten, Schulen, Familie. Das fängt bei den Kindergärten und Schulen an. Es fehlen immer noch Betreuungsplätze für die Jüngsten. Außerdem ist die räumliche Situation, beispielsweise die Toiletteneinrichtungen, Außenbereiche, Pausenhöfe, in vielen Einrichtungen – vor allem in Schulen – verbesserungswürdig. Und es fehlt nach wie vor an Angeboten für Jugendliche, an Ausgehmöglichkeiten. Generell muss die Innenstadt lebendiger werden.

Sie sind Ur-Fischbacherin. Was sind hier die wichtigsten Themen?

Das erste große Ziel der Zukunft ist es, gute Lösungen für die alte B 31 zu finden. Fischbach wurde nun jahrzehntelang durch die Straße getrennt. Unterhalb der B 31-alt ist der See, dort spielt sich das Freizeitleben ab. Oberhalb wird gewohnt, dort sind auch die Geschäfte. Nun kommt noch die neue Fischbacher Mitte dazu, all die Bereiche müssen zusammenkommen und gut miteinander verbunden werden, sobald die Umgehungsstraße da ist. In einem gemeinsamen Fischbach wird die Lebensqualität enorm steigen.

Und wo finden Sie Ruhe?

Klar in Fischbach, am See. Da kann man auftanken. Auch den neuen Uferweg empfinde ich als eine große Bereicherung, das ist Heimat, das ist Glücksgefühl. Wenn dann noch die Sonne scheint, hier kann ich Energie tanken – ganz toll!

Yvonne Eberhard ist 36 Jahre alt und gebürtige Fischbacherin. Nach der Mittleren Reife auf der Bodenseeschule machte sie das Fach-Abi und verbrachte dann ein freiwilliges soziales Jahr in der Pfalz. Schließlich studierte Eberhard Sozialpädagogik, soziale Arbeit und Erlebnispädagogik auf Diplom an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg. Für ihren ersten Job beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland als Projektleiterin der Individuellen Lernbegleitung im Bodenseekreis ging sie zurück nach Friedrichshafen in die Heimat. Seither leitete sie für verschiedene Träger Projekte im Bereich Integration, Lern- und Sprachförderung. Zuletzt war sie als Fachkraft für sprachliche Bildung im Projekt "Frühe Chancen" bei der Katholischen Gesamtkirchengemeinde tätig und coachte Erzieherinnen.

Seit einem Jahr ist die zweifache Mutter selbstständig und bietet mit ihrer Firma "Yes-Seminare" Fortbildungskurse für Erzieherinnen, pädagogisches Fachpersonal und auch Eltern an. Zudem ist sie zertifizierte Entspannungspädogin und gibt Kurse für Kinder und Erwachsene. Seit April ist Eberhard Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Friedrichshafen. Außerdem steht sie als Nachrückerin auf dem dritten Platz für den Gemeinderat und nimmt daher auch an öffentlichen Fraktionssitzungen teil.(sab)