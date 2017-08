Friedrichshafen-Fischbach Ortsentwicklung Fischbach: Weiterer Workshop im Herbst geplant

Im Bereich der neuen Ortsmitte in Friedrichshafen-Fischbach tut sich was. Das Areal mit 89 Wohnungen und Flächen für Büros, Praxen sowie Einzelhandel soll zum Jahresende fertiggestellt sein. Im November/Dezember wird ein Einkaufsmarkt eröffnet. Außerdem wird es laut Stadtverwaltung im Herbst einen Workshop mit Bürgerbeteiligung zur städtebaulichen Entwicklung des Bereichs Eisenbahnstraße geben.

Die künftige Gestaltung der Umgebung der neuen Fischbacher Ortsmitte wird von der Stadtverwaltung weiter vorangetrieben, wie die städtische Pressesprecherin Andrea Kreuzer bestätigt. "Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Eisenbahnstraße werden wir im Herbst einen öffentlichen Planungsworkshop durchführen, bei dem die Bürger die Möglichkeit haben, sich in die in diesem Bereich vorgesehenen Entwurfskonzepte einzubringen." Danach ist laut Kreuzer vorgesehen, auf dem Workshop aufbauend im kommenden Jahr "ein Bebauungsplan-Verfahren durchzuführen und die städtebauliche Entwicklung in der Folge auch in Richtung Osten fortzuführen".

Derweil geht es an den baulichen Endspurt auf dem Areal "Neue Mitte Fischbach". Laut der Konstanzer BDS Universal-Bau GmbH soll das 30 Millionen-Euro-Projekt zum Jahresende fertiggestellt sein. Es entsteht ein Komplex mit 89 Wohnungen, die zwischen 36 und 172 Quadratmeter messen, außerdem Büro-, Praxis- und Einzelhandelsflächen.

Außerdem wird ein Einkaufsmarkt im Gebäudekomplex angesiedelt. Frank Eichwald, Geschäftsführer der Sulger & Eichwald Holding GmbH & Co. KG (Stockach), bestätigt das. Der Einkaufsmarkt wird "nah und gut Sulger" heißen. "Wir werden auf 700 Quadratmetern rund 12 000 Artikel anbieten", erklärt Eichwald. Seine Geschäftsführer-Kollegin Silke Sulger ergänzt: "Wir freuen uns auf Fischbach. Die Eröffnung des Einkaufsmarktes wird im November/Dezember sein." Der Zugang wird direkt von der Tiefgarage aus im Gebäude möglich sein. "Wie im Edeka Sulger in Ailingen wird es Produkte aus der Region sowie lokale Waren geben", blickt Sulger voraus.

"Wir werden Öffnungszeiten so gestalten, dass wir auf Verbraucherwünsche eingehen", so Eichwald weiter. Zum Konzept der Nahversorgung zählt nach seinen Angaben ein vielfältige Auswahl für den täglichen Bedarf: beispielsweise frische Backwaren, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Grundnahrungsmittel, Tiefkühlwaren, Fleisch und Wurst sowie Käse im SB-Bereich, Drogeriewaren, alkoholfreie sowie alkoholische Getränke...

Kulturprogrammbis Jahresende

In der angegliederten Halle des Bahnhofs Fischbach gibt es noch bis Jahresende ein Kulturprogramm.