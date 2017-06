Friedrichshafen Orgelweihe in St. Johannes Baptist endet mit prächtigem Konzert

Winfried Lichtscheidel lässt die Klangmöglichkeiten zur Geltung kommen. Auch eine Bearbeitung der "Vier Jahreszeiten" von Vivaldi ist im Programm.

Nach dem ersten Eindruck im Gottesdienst am Morgen stand die erneuerte Orgel in St. Johannes Baptist in einem Eröffnungskonzert ganz im Mittelpunkt. Mit seiner Programmauswahl gelang Winfried Lichtscheidel der Spagat zwischen eingängigen Ohrwürmern und nicht so bekannten Orgelwerken. In vollem Werk der festliche Einstieg mit den Lobpreisungen des Chors aus dem Oratorium "Das Buch mit den sieben Siegeln" von Franz Schmidt. Geschickt eingebaut der Wechsel bei der Wiederholung der "Hallelujah"-Rufe vom neuen zum alten Werk. Versiert, in romantischer Prägung die folgende Doppelfuge. Einen Einblick in französische Orgelkompositionen gab Lichtscheidel mit "Prélude, Fugue et Variation" von César Franck. Mit einer wiegenliedartigen Melodie über einfachen Begleitfiguren wurde das neue Oboenregister vorgestellt. In der Fuge führte die Registrierung von dunkler Färbung zu strahlend hellem Klang. Mit filigranen Begleitfiguren war die Variation des Präludiums virtuos erweitert.

Urknall – drei Blitze in die Tiefe – schräger verminderter Septakkord. Hoher Erkennungswert für das berühmteste Orgelwerk, das bei einem Eröffnungskonzert nicht fehlen darf: Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach. Mit viel Spielfreude, mitreißendem Laufwerk, beschleunigenden Skalen, klaren Pedalsoli und volltönender Akkordstretta präsentierte der Konzertorganist das bekannte Meisterwerk.

Durch die Erweiterung kann nun auf der Ailinger Orgel auch stilecht Barockmusik mit klaren Klängen gespielt werden. In den sieben Variationen über "Wer nur den lieben Gott lässt walten" von Georg Böhm erlebte man die neuen Klangfarben der nun insgesamt 33 Register in strahlendem Glanz. Echowirkungen und fein ausgespielte Verzierungen unterstützten das einnehmende Klangerlebnis. Auch bei den zwei Sätzen "Frühling" und "Sommer" aus den "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi kamen immer neue Register zum Einsatz. Höchste Flöten für das Trio mit dem Vogelgezwitscher, gedeckte Pfeifen für die murmelnden Quellen oder scharfkantig für die Blitze im Frühlingsgewitter. Zudem bekam jeder Abschnitt der Solovioline eine eigene Klangfarbe, was den Reiz der Aufführung erhöhte. Perfekt registriert waren die vielen Stufen der Terrassendynamik. In bravouröser Technik, besonders in den effektvollen Tutti-Teilen des Orchesters, brachte Lichtscheidel die Bearbeitung für Orgel von Heinrich Grimm zum Blühen.

Die Bearbeitung des zweiten Satzes aus der 9. Symphonie von Antonin Dvorak konnte in der Bearbeitung des ungarischen Komponisten Szigmond Szathmáry nicht ganz überzeugen. So kam der Klang des neuen Klarinettenregisters nicht an das originale Englischhorn für das berühmte Solo heran. Es fehlte etwas die Ruhe für ein "Largo", die leisen Stellen hätte man noch etwas zurücknehmen können. Brillant das Finale aus der ersten Orgelsonate von Alexandre Guilmant als Abschluss.