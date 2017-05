Friedrichshafen Oldtimer-Messe in Friedrichshafen: Ein Kindheitstraum wird wahr

Oldtimer-Messe in Friedrichshafen: Ein Kindheitstraum wird wahr

Oldtimer-Messe in Friedrichshafen gut besucht - was alte Autos mit Nostalgie zu tun haben

Bei dem Wort Klassik denken die meisten Menschen an eine Sinfonie von Beethoven. Am vergangenen Wochenende freilich hatte Klassik für Tausende Menschen eine andere Bedeutung, die mehr mit Metall, Gummi und Sprit zu tun hat. Bei der Klassikwelt in Friedrichshafen konnten die Besucher edles Blech bestaunen. Auf dem Messegelände standen Hunderte alter Autos, die durch gute Pflege und sorgfältiges Restaurieren fast wie neuwertig dastehen. Classic Cars, wie sie die Branche nennt, sind nicht mehr neu und noch keine Oldtimer. Die meisten wurden zwischen 1950 und 1995 gebaut.

Diese Szene ist überschaubar und gut organisiert. Nach Marke und Typ getrennt schließen sich die Besitzer in Clubs zusammen. Einer davon ist der BMW-Z-1-Club, dessen Mitglieder sich auf das selten gebaute BMW-Cabrio mit den komplett versenkbaren Türen spezialisieren. „Als junger Mann konnte ich mir dieses Auto nicht leisten. Jetzt gönne ich mir den Wagen“, sagt Rob Vos, Präsident des Clubs. Der Singener bringt es auf den Punkt: Mancher Besitzer eines alten Autos löst damit einen Traum seiner Kindheit ein.

Das Geschehen in Friedrichshafen hat viel mit Nostalgie zu tun und mit Liebe zum Detail. Je originaler, desto besser. Entsprechend gefragt sind Spezialisten, die Ersatzteile auftreiben oder die wertvollen Teile getreu nachbauen. Es sind unscheinbare Sitzschalen für alte Traktoren, die der einschlägigen Kundschaft das Herz höher schlagen lassen. Oder ein Händler, der sich auf die Schaltknäufe von Traktoren von Porsche bis Kramer spezialisiert hat.

Wer durch die Hallen schlendert und mit einer unzeitgemäßen Freude den Geruch von abgewetztem Gummi und Abgasen inhaliert, kann sich freuen. Er sieht, ein gewisses Alter vorausgesetzt, die Karossen seiner Jugend wieder: der heitere VW Käfer natürlich, der unverwüstlich Benz „Strich 8“, die grundsolide Opel-Flotte von Kadett bis Admiral, die alten Daimler mit hohen Kühlern bis hin zum Flügeltüren-SL. Vor diesen Streitrössern der Nachkriegszeit sammelten sich Fachleute und Autofreunde und führten ernsthafte Gespräche mit erstaunlicher Detailtiefe.

Einer der Sammler ist René Kaps aus Scheidegg im Allgäu. Er hat vor einigen Jahren ein Gogomobil für immerhin 6000 Euro erworben – 1962, als er vom Band im bayerischen Dingolfing lief, war er billiger. Das Gogo ist in gutem Zustand. Kaps nimmt in seiner zierlichen Kugel bis zu drei Leute mit. „Ich wollte keinen Käfer, sondern das seltene Gogo“, schmunzelt Kaps im Gespräch mit dieser Zeitung. Staunend sammeln sich die Besucher um den kleinen Kasten auf Minirädern. In den 60er-Jahren war es eines der meistgefahrenen Autos auf den Dörfern. Der Führerschein Klasse IV genügte.

Wie fahrtüchtig die jungen Altautos sind, zeigte die Fahrt auf dem Rundkurs vor dem Messegelände. Eigentlich sollten die Fahrzeuge einen gemächlichen Corso vorführen. Doch dann drehten die Herren in ihrem Renault Alpine, im Fiat 500 Abarth oder in einem entfesselten NSU TT kräftig auf. Gemeinsam mit ehemaligen Lada-Taxis und einem silbergrauen Opel Olympia schleuderten sie durch die Kurven, dass es eine Freude war.

Als Publikumsliebling erwies sich ein grüner Käfer, an dem nur die Außenhaut Volkswagen war. Den Motor hatte der Besitzer Helmut Wussow aus- und einen Suzuki-Motorradmotor mit 200 PS eingebaut. Mit dem hellen Schnurren eines Hornissenschwarms pflügte der Konstanzer Wussow durch die Kurven und ließ alle anderen stehen. Ein Wolfsburger im Schafspelz. Und glänzende Augen der Zuseher.

Das H-Kennzeichen

Das H-Kennzeichen begünstigt die Besitzer von alten Autos. H steht dabei für "historisch" und bedeutet, dass der Wagen mindestens 30 Jahre sein muss, um das H als letzten Buchstaben auf dem Schild zu erhalten. Dafür gibt es Vorteile: Der Halter zahlt höchstens 200 Euro Steuer im Jahr. Auch die Versicherung ist häufig günstiger. (uli)