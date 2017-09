Friedrichshafen Ohne Teamwork geht gar nichts

Berufserkundung im Rahmen der Aktion "Wissen, was geht!". Schüler sind zu Gast beim Beratungs- und Softwarehaus "doubleSlash" im Competence Park Friedrichshafen.

Friedrichshafen – Mit dem Projekt "Wissen was geht!" ermöglicht die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis Schülern Einblicke in renommierte Ausbildungsbetriebe. So können diese die Ferien nutzen, um vor Ort an Entscheidungshilfen für die Berufswahl zu kommen.

Am Montag hat das Beratungs- und Softwarehaus "doubleSlash" im Competence Park Friedrichshafen die potenziellen Anwärter auf Ausbildungsplätze empfangen. "Wir haben rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Friedrichshafen und München, das sind zu hundert Prozent Spezialisten und viele von ihnen sind als Auszubildende oder Praktikanten bei uns gestartet", ermunterte Personalreferentin Sonja Egle die Teilnehmer der Information. Die betrieblichen Hierarchien sind flach, man duzt sich und das Durchschnittsalter liegt bei 31 Jahren.

Das 1999 gegründete Dienstleistungsunternehmen hat im vergangenen Geschäftsjahr 10,2 Millionen Euro mit branchenübergreifender Beratung und Softwarelösungen umgesetzt. Die Auftraggeber reichen von Siemens bis Sparkasse und von Porsche bis Post, entsprechend vielfältig ist die Ausbildung.

Um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, muss man kein Abitur haben. Charakter, soziale Kompetenz, Spaß an Mathematik und Neigung sind ausschlaggebend. "Teamwork ist sehr wichtig, ansonsten kommt man bei uns nicht weit", erklärt Sonja Egle.

Die Schüler werfen beim Rundgang einen Blick in die offenen Büros, in die Kaffee-Küche, auf Tischkicker und in den Server-Raum. Die Berufsaussichten und die Chance, auch ohne Studium in Führungspositionen aufzusteigen, sind glänzend für Informatiker.

Marco Schmitt weiß schon jetzt, dass er Informatik studieren will, Konstantin Rüdiger würde dem Studium eine Ausbildung vorziehen. Theresa Stier und Marius Diemer haben bei "doubleSlash" mit den Besuchern über ihre Fachinformatik-Ausbildung gesprochen.

Veronika Florian konnte ab September 2018 sogar einen Ausbildungsplatz im Bereich Fachinformatik/Mediengestaltung anbieten. "Am besten gleich bewerben", rät sie.