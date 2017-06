Friedrichshafen Offizielles Abschiedsfest für einen Mann mit Macher-Qualitäten

Martin Freitag, Prorektor der Dualen Hochschule Ravensburg am Technik-Campus Friedrichshafen, geht Ende September in den Ruhestand. Er will dem Campus auch danach treu bleiben, als externer Dozent arbeiten und weiter forschen. Ein Abschied auf Raten sozusagen.

Es ist ein Abschied in den Unruhestand, der für Martin Freitag, Prorektor der Dualen Hochschule Ravensburg am Campus Friedrichshafen, am Freitagnachmittag mit einem offiziellen Festakt im Häfler Fallenbrunnen gestaltet worden ist. Freitag will dem Campus auch nach Ende September die Treue halten. "Ich mache als externer Dozent weiter, werde forschen und mich um die Laborlandschaft kümmern", sagt er in seiner Ansprache während der offiziellen Verabschiedung. Natürlich wird er mehr Zeit mit seiner Frau Heike verbringen sowie seinen Hobbys frönen – Radfahren und als Gitarrist Rockmusik spielen.

Mehrfach werden Freitags Qualitäten als Macher, Kollege, Dozent und Mensch während der offiziellen Verabschiedung gelobt. Rektor Herbert Dreher in seiner launigen Ansprache: "Martin Freitag verkörpert die Dualität wie kein Zweiter." Und in Anlehnung an die Hirnforschung: Freitags Hirnhälften – eine für die Logik, die andere für die Kreativität zuständig – seien "vollständig ausbalanciert". Die linke Hirnhälfte stehe für den Verbrennungsmotor, die rechte für die Gitarre. Freitag habe zum einen das Studienangebot ausgebaut sowie viel Energie und Herzblut für die Forschung gegeben. Dass es bald einen Spatenstich zur Erweiterung des Technik-Campus' gibt, sei "im Wesentlichen Freitags Verdienst". Zum anderen halte Freitag guten Kontakt zur Studentenvertretung und zu den Studenten. Außerdem initiierte er die Studentenband „Funky Engineers“ sowie die Mitarbeiterband „Rocking Staff“, die bei „DHBW rockt“ auftritt. Der Rektor lobt Freitag mit Attributen wie etwa "streitbar und kompromissbereit" sowie "eigene Meinung, ohne stur zu sein".

Arnold van Zyl, Präsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, lobt Freitag ebenfalls für dessen Engagement. Van Zyl stellt in launigen Worten fest, dass Freitags einstiger Wechsel von der Industrie an die Berufsakademie (BA)/DHBW ein Abdriften in die "postmaterielle Existenz" gewesen sei. Gleichwohl sei das Arbeiten mit Studenten ein Privileg. Die Forschung wird vorangetrieben, Wissen erweitert. Schon die einstige BA und derzeit die DHBW seien als verlässliche Bildungspartner bekannt. Nun entwickle sich die DHBW zunehmend zum anerkannten Wissenspartner und regionalen Impulsgeber – Stichwort Wissenstransfer.

Geschickt gelingt der Wechsel von der offiziellen Verabschiedung – Martin Freitag wollte die gar nicht – mit einem von Studenten gedrehten Videoclip über nahezu alle Bereiche des Technik-Campus' zum Chart-Hit "Can't stop the Feeling". Martin Freitag und seine Frau Heike sitzen auf einer roten Couch in der ersten Reihe und haben ihre helle Freude – schnell klatschen alle im Saal mit. Dann geht's zum legeren Sommerfest – und Freitag greift in die Saiten.

Zur Person

Martin Freitag hat vor 27 Jahren als externer Dozent an der damaligen Berufsakademie (BA) begonnen. Seit 16 Jahren ist er Professor und seit neun Jahren Leiter des Friedrichshafener Technik-Campus der DHBW Ravensburg. Ende September geht er in den Ruhestand. Er will dem DHBW-Campus die Treue halten, weiterhin forschen und als externer Dozent tätig sein. Seine Aufgabe, der Fakultät Technik Struktur zu geben, habe er gut gemeistert, wurde Freitag während der offiziellen Verabschiedung mehrfach gelobt. Freitags Herz schlägt auch für die Musik, der Gitarrist spielt in Bands gerne Rock. (gan)