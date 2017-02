Friedrichshafen Oberbürgermeisterwahl: Vier Kandidaten stellen sich offiziell vor

Die vier Kandidaten zur Friedrichshafener OB-Wahl – Dominik Zehle, Andreas Theurer, Andreas Brand und Philipp Fuhrmann – stellen sich am Montag, 20. Februar, im Graf-Zeppelin-Haus öffentlich vor. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Zur anstehenden Oberbürgermeisterwahl wird am Montag, 20. Februar, 19 Uhr, die Kandidatenvorstellung im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses stattfinden. Saalöffnung ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung um 18 Uhr. Erster Bürgermeister Stefan Köhler leitet als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses die Veranstaltung. Dazu sind Interessierte herzlich eingeladen. Die Wahl wird am Sonntag, 12. März, stattfinden.

Zum Ende der Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl waren fünf Bewerbungen eingegangen. Ein Bewerber wurde vom Gemeindewahlausschuss nicht zugelassen. Deshalb werden vier Kandidaten am kommenden Montag im Graf-Zeppelin-Haus ihre Ideen und Ziele für die Arbeit präsentieren und auf Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner antworten. Die Reihenfolge, in der sich die Bewerber vorstellen, wurde durch ein Losverfahren entschieden. Dominik Zehle wird die Runde eröffnen, danach folgen Andreas Theurer, Andreas Brand und Philipp Fuhrmann.

Die Kandidaten werden in der Zeit, in der sich die anderen Bewerber vorstellen, in Nebenräumen im Graf-Zeppelin-Haus warten, damit nicht kurzfristig auf die Vorreden der anderen Kandidaten eingegangen werden kann.

Für die persönliche Vorstellung stehen jedem Bewerber maximal 20 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss hat das Publikum die Gelegenheit, Fragen an jeden einzelnen Bewerber zu stellen. Nur wer in Friedrichshafen gemeldet ist, darf Fragen an die Kandidaten stellen.

Die Fragesteller werden vom Veranstaltungsleiter Stefan Köhler aufgerufen und gebeten, Name und Anschrift in Friedrichshafen zu nennen. Es werden nur Fragen zugelassen. Um möglichst vielen Einwohnern die Möglichkeit zu geben, Fragen an die Bewerber zu stellen, darf der einzelne Fragende maximal zwei Fragen stellen. Die Fragerunde nach jedem Bewerber dauert höchstens zwanzig Minuten. Im Anschluss an ihre Vorstellung verlassen die Kandidaten wieder den Hugo-Eckener-Saal. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich bis 22 Uhr.



In unserem Dossier zur OB-Wahl in Friedrichshafen können Sie die Kandidatenvorstellung als Digital-Abonnent am Montagabend ab 18.45 Uhr im Live-Ticker mitverfolgen.